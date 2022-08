Ondra zaútočí na další medaili. Česká hvězda je ve finále i v lezení na obtížnost

Čeští kanoisté Vojtěch Heger a Gabriela Satková se stali mistry Evropy do 23 let. Stříbro dnes na šampionátu v Českých Budějovicích přidala Tereza Kneblová.

Heger zajel čistou jízdu a zvítězil s náskokem 48 setin před Mewenem Debliquym z Francie, který zapsal dvě trestné sekundy. Adam Král byl pátý a Martin Kratochvíl devátý.

Heger, který na loňském mistrovství do 23 let získal stříbro a v roce 2020 zlato, potvrdil, že se mu v probíhající sezoně daří. Letos už vybojoval bronz na mistrovství světa do 23 let v Ivree a byl sedmý ve finále seniorského šampionátu.

"Je to neuvěřitelné, neskutečně si to užívám," uvedl Heger v nahrávce pro média. "Ještě máme svěťáky, ale sezona byla neskutečná. Dvě medaile, finále na mistrovství světa seniorů, jsem neskutečně spokojenej," dodal.

Gabriela Satková i Tereza Kneblová zajely finále bez chyb, Satková však přesto zvítězila s náskokem 2,48 sekundy. Třetí česká reprezentantka Eva Říhová dojela se dvěma trestnými sekundami pátá.

"Na startu jsem byla dost nervózní a nevěřila jsem, že bych to mohla projet. Ale kombinace se mi postupně dařily a začala jsem věřit, že by se to mohlo podařit," uvedla Satková.

Kneblová připomněla, že se Satkovou stejně skončily i na juniorském mistrovství světa z roku 2019. "Tohle byla asi první normální jízda, kterou jsem letos dokázala zajet. Jsem ráda, že to vyšlo a jsem ráda, že jsme zopakovaly Krakov 2019," řekla.

Na prvních dvou místech se v závodě juniorek seřadily Klára Kneblová s Adrianou Morenová. Kanoisté tak navázali na úspěšné vystoupení kajakářů ze soboty, kdy Jakub Krejčí obhájil titul do 23 let, zlatá byla ve stejné kategorii také Antonie Galušková a stříbro přidala juniorka Olga Samková.