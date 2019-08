Ondra finále mistrovství světa nezvládl, nevylezl ani jeden boulder

Aktualizováno před 44 minutami

Sportovní lezec Adam Ondra ve finále boulderingu na mistrovství světa nenavázal na výhry z kvalifikace i semifinále a skončil šestý. Na žádné ze čtyř cest se nedostal ani na takzvanou zónu, tedy bodovaný mezistupeň ještě pod vrcholem. Titul v Japonsku získal domácí Tomoa Narasaki, letošní vítěz celkového hodnocení Světového poháru.

Ondra, který má z boulderingu světový titul z roku 2014 a další dvě stříbra, vstupoval do finále jako velký kandidát na medaili. Finálové "problémy" mu ale nesedly. Začalo to hned tím prvním, na který se lezci museli rozeběhnout a vyskočit. Brněnský rodák se dokázal zachytit jen jednou, ale při následném přesunu už nebyl úspěšný a pak už se ve čtyřminutovém časovém limitu ani nedostal do startovní pozice.

Podobně marné bylo jeho snažení i při dalších třech cestách a jako jediný z finalistů nezapsal ani jednu zónu. Všichni měli alespoň dvě. Šestadvacetiletý český reprezentant si aspoň polepšil ve srovnání s loňským MS, kde v boulderingu vypadl v semifinále.

Na top ve finále dosáhl jen Narasaki, který zdolal první tři bouldery a přidal ke zlatu z roku 2016 druhý světový titul. Další medaile se braly za tři zóny, přičemž rozhodoval počet pokusů potřebných k jejich dosažení. Stříbro získal Rakušan Jakob Schubert, třetí příčku obsadil Yannick Flohé z Německa.

Ženskou soutěž ovládla favorizovaná Janja Garnbretová, která jako první žena dokázala obhájit světový titul v této disciplíně. Dvacetiletá Slovinka, která letos vyhrála celkové hodnocení SP v boulderingu, se ve finále jako jediná dostala na vrchol tří ze čtyř cest.

Ondra si může spravit chuť v lezení na obtížnost, které ve středu začíná kvalifikací. Semifinále a finále je na programu ve čtvrtek. Pro českou lezeckou jedničku je na tomto MS nejdůležitější kombinace, která se uskuteční příští týden. V této disciplíně se bude totiž bojovat o místa na OH v Tokiu.