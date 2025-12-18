„Omnikin černá!” Při kin-ballu si užije zábavu každý, Češi v něm navíc září

Co láká dnešní děti? Netradiční sportovní hry. Jedna z nich se jmenuje kin-ball a mohou ji hrát opravdu všichni – pohybově zdatní, méně zdatní, úplní nesportovci. Představujeme ji v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz.
Další výhodou je fakt, že holky a kluci mohou hrát spolu. Všichni si při honbě za velkým míčem užijí kupu zábavy. Také nevědomky zapracují na fyzičce a ještě se naučí spoustu dovedností.
O co jde v kin-ballu? Tři soupeřící týmy (u nás jsou oficiální barvy černá, modrá, bílá) po čtyřech hráčích se snaží na vymezené hrací ploše chytat lehký velký míč, aby nedopadl na zem.
Jedno mužstvo odpaluje balon s tím, že vyvolá barvu, jejíž nositelé musejí balon chytit ve vzduchu. Pokud se jim to podaří, získávají bod. Když ne, jsou bodově oceněny dva zbylé celky.
Nyní pravidla hry, kterou vymyslel kanadský profesor tělesné výchovy Mario Demers v roce 1986, podrobněji.
Představme si nejprve míč. Jeho průměr činí 120 cm a připomíná ten velký balanční, který možná máte doma. Neváží ani jeden kilogram, jen zhruba 800 gramů.
Velikost hrací plochy pro oficiální turnaje musí být 20x20 m. Ale pokud budete hrát „sranda mač“, je na vás, jestli si uděláte plácek větší nebo menší.
Odpalem, respektive podáním míče, hra začíná. Jak to vypadá? Jeden hráč z týmu odpaluje míč rukou tak, aby koule uletěta nejméně vzdálenost 180 centimetrů.
Než do míče udeří, musí říct odpalující hlášku „Omnikin“ a hned za ní zakřičet zřetelně barvu týmu, který má míč následně chytat. Takže třeba: „Omnikin černá!“
„Hlášku může vyslovit jeden hráč nebo více hráčů, v tom případě musí však být řečena synchronně a každé slovo musí být zřetelně slyšet,“ dodávají oficiální pravidla.
V tu chvíli musí černý tým vypuštěnou kouli zachytit před dopadem na zem. Může k tomu použít ruce, nohy nebo jakoukoli část těla.
Pokud se to danému celku povede, raduje se z bodu. Jakmile dopustí, že balon propadne na zem uvnitř hrací plochy, bodují zbývající dva tábory protivníků.
Tady je upřesnění z pravidel: „Chyba "Míč na zemi" nastane, pokud se míč dotkne země uvnitř hrací plochy (hřiště) bez ohledu na to, zda byl či nebyl hráč určeného týmu v kontaktu s míčem před jeho dopadem.“
Tým, který se dopustil chyby, podává právě z místa chyby. A hra pokračuje takhle dokola.
Parta, která míč odpaluje, se musí rozestavit tak, že tři hráči jsou v kleče s jedním kolenem na podlaze, tvoří spolu trojúhelník a na rukou s palci nahoru nesou míč. Čtvrtý člen mužstva dává do hry míč úderem předloktím.
Pozor, důležité – v okamžiku odpalu musí být všichni čtyři hráči odpalujícího týmu v kontaktu s míčem. A aby byl odpal platný, musí míč po odpalu letět alespoň část své dráhy směrem nahoru.
Hráči v obraně (členové dvou zbývajících týmů) tvoří čtverec kolem míče a musí být vzdáleni asi 3 metry od míče.
Standardní zápas se hraje na tři periody, každá trvá sedm minut hrubého času. Tým s nejvíce body po skončení zápasu vyhrává.
Detaily najdete v pravidlech, ale vše si klidně můžete uzpůsobit podle vašich možností. Abyste mohli hrát na louce nebo třeba ve více lidech.
Proč byste to měli zkusit taky? Kin-ball je skvělým pojítkem rodičů, prarodičů s dětmi, respektive vnoučaty. Nezáleží totiž na věku, pohlaví, výšce ani fyzické kondici. Síla, ani individualismus zde nehrají hlavní roli. Stačí jen chuť jít do toho.
Zároveň jde o bezplatnou lekci týmovosti. Každý bod totiž vzniká díky spolupráci celého mužstva. Hráči se učí komunikovat, důvěřovat si a společně reagovat na nečekané situace. Prostě ideální sport pro rozvoj sociálních dovedností a týmového ducha.
Stresu je minimum. Cílem zápasu není porazit soupeře za každou cenu, ale užít si hru. Velký míč, časté změny situací a absence fyzického kontaktu vytvářejí bezpečné a přátelské prostředí. Sami se přesvědčíte, že při hře se hodně zasmějete a načerpáte mraky pozitivní energie. Domů půjdete s lepší náladou.
Bonus navrch: hra výrazně rozvíjí koordinaci, postřeh, rychlost reakcí a orientaci v prostoru. Zapojeny jsou celé tělo i mysl. Hráči se neustále pohybují, sledují hru a rozhodují se během zlomků vteřin.
„Kin-ball podporuje vnitřní motivaci, radost ze hry a pocit sounáležitosti. To jsou klíčové faktory pro dlouhodobý pozitivní vztah k pohybu,“ shodují se psychologové. „Hráči se méně obávají chyb a jsou otevřenější spolupráci i komunikaci.“
Do hodin tělesné výchovy je tato hra jako dělaná. O motivaci se tělocvikáři nemusejí starat – obří míč, tři týmy a netradiční herní principy zaručují, že žádná hra nebude stejná. Každý zápas je tedy novým, neopakovatelným zážitkem.
„Je to sport, který přirozeně podporuje respekt, fair play a zapojení všech žáků bez výjimky,“ notují si učitelé.
Za kin-ballovou velmoc bývá označována Kanada a v jejím těsném závěsu je Japonsko, ale Češi nejsou Popelkou. Reprezentace dobyla první úspěch na MS v Madridu v roce 2015, kde muži skončili na třetím místě.
V roce 2019 se podařilo na světovém šampionátu ve Francii českým hráčkám umístit na druhém místě hned za vítěznou Kanadou. A stříbro děvčata obhájila i v Hradci Králové před třemi lety.
