Rozdíl třídy. Fuksa zametl se soupeři a má čtvrté zlato z MS

před 35 minutami
Olympijský vítěz Martin Fuksa obhájil v Miláně světový titul na 1000 metrů. Český kanoista porazil soupeře rozdílem třídy a má čtvrté zlato z mistrovství světa v kariéře.
Foto: Reuters

To druhý český olympijský šampion z Paříže Josef Dostál na medaili nedosáhl. Stejně jako na mistrovství Evropy dojel na kilometru čtvrtý. Od bronzového Portugalce Fernanda Pimenty ho dělily více než dvě sekundy. Vyhrál Maďar Bálint Kopasz.

Fuksa po sobotním druhém místě na pětistovce dnes na kilometru od začátku ujížděl všem soupeřům. Stříbrný Stefanos Dimopulos z Řecka na něj ztratil 1,83 sekundy, bronzový Maďar Balász Adolf už měl více než třísekundové manko.

Fuksův přemožitel z ME v Račicích Rumun Catalin Chirila se musel po evropském titulu tentokrát smířit se čtvrtým místem.

Kanoistka Denisa Řáhová obsadila ve finále pětistovky poslední deváté místo. Vyhrála Ukrajinka Ljudmila Luzanová. Z českých lodí dnes pojede finále ještě čtyřkánoe na 500 metrů.

 
