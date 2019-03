Olympijská výzva. Softbalistky pálily homeruny v USA a dostávaly nabídky na stipendia

11. 3. 2019 10:59

Baseballisté a softbalistky mají před sebou výzvu v podobě olympijské kvalifikace a obě reprezentace začínají rok za Atlantickým oceánem.

Zatímco baseballisté dnes letí na herní kemp do Arizony, softbalistky na Floridě v minulých dvou týdnech vyhrály 15 z 23 zápasů s americkými univerzitními týmy.

Baseballisty, vedené Američanem Mikem Griffinem, čeká kromě tréninků a rozvoje síly šest přípravných utkání - dvě s týmem Scottsdale Community College, dalším univerzitním soupeřem bude Paradise Valley. V dalších třech zápasech pak čekají profesionální týmy z Minor League Baseball, záložních výběrů celků MLB, a to Kansas City Royals, Los Angeles Dodgers a Oakland Athletics.

Dalším soupeřem českého týmu má být japonské překvapení. "Hráči denně nasbírají a odpálí desítky míčů. Budeme trénovat obranné a útočné prvky, které chceme zařadit do zápasů. Předpokládáme kvalitní podmínky pro trénování a regeneraci," řekl Griffin na webu svazu.

"Celou zimu jsme se pilně připravovali, tak myslím, že budeme mít i proti kvalitním týmům co ukázat," řekl nadhazovač Daniel Padyšák, hráč Kotlářky.

Pro baseballisty bude rozhodující září. Nejdříve musejí na mistrovství Evropy v Německu skončit do šestého místa, aby postoupili do následné evropsko-africké olympijské kvalifikace. Ta se hraje v Itálii a do Tokia postoupí vítěz.

Softbalistky mají olympijský klíč stejný. Na červnovém evropském šampionátu v Ostravě jim umístění do šestého místa zaručí účast v olympijské kvalifikaci v nizozemském Utrechtu, odkud na hry pod pěti kruhy projdou jen vítězky.

Proto se Češky rozehrávaly na přelomu února a března v USA, prezentovaly se osmi homeruny. "Nasimulovali jsme si herní model olympijské kvalifikace, která nás čeká. Jsem spokojený, v ostré zátěži jsme dokázali udržet potřebné nasazení," pochvaloval si trenér Vojtěch Albrecht v tiskové zprávě 501 dnů před olympiádou.

Na Floridě hrály jeho svěřenkyně s univerzitními celky druhé nebo třetí divize NCAA a dvouleté školy z divize I NJCAA. "Američanky házely hodně přesně a využívaly rotace. Dokázaly jsme si s tím poradit. Za dva roky jsme se v útoku zlepšily, každá z nás dokáže tvrdě odpálit k plotu nebo až za plot," řekla reprezentační pálkařka Lucie Petrásková.

Češky doběhly ve 23 utkáních pro 102 bodů. Nejvíce odpalů měla Eva Rendlová (22) a na nadhazovačském prkně vládla Veronika Pecková, která si připsala 96 strikeautů.

"Ale nebylo to pouze o Peckové. Skvěle se zapojovaly také hráčky z domácí extraligy, což je skvělé," potěšilo Albrechta. České softbalistky sklízely navíc pozitivní ohlasy, o hráčky byl zájem z řad univerzit a dostávaly nabídky na stipendia.