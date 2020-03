Olympijská vítězka Topinková je podruhé těhotná a končí s veslováním

Olympijská vítězka a mistryně světa ve veslování Miroslava Topinková ukončila závodní kariéru.

Mirka Topinková (Knapková) na ME 2019 | Foto: Ivana Roháčková

Devětatřicetiletá skifařka, jež se v minulé sezoně vrátila k veslování po mateřské pauze, je znovu těhotná. Narození druhého potomka očekává v září.

"Původně jsem se chtěla pokusit postoupit na olympiádu do Tokia, ale osud nakonec vše zařídil jinak. V září čekáme s manželem narození druhého potomka. Adélka bude mít sourozence. Olympiádu tak budu sledovat jen z povzdálí a fandit ostatním," řekla Topinková.

Topinková se snažila vybojovat si start v Tokiu na loňském mistrovství světa, to se jí ale nepodařilo. V zimě se chystala na dodatečnou kvalifikaci, ale těhotenství její plány změnilo. "Trénovala jsem, ale prostě to přišlo.... Už budu jen fandit z domova," uvedla s úsměvem.

Momentálně má trošku smíšené pocity. "Je za mnou dvacet let kariéry a uzavírá se jedna kapitola mého života. Jsem dojatá, je mi to trošku líto, jsem trošku smutná. Na druhou stranu se těším na další věci, které mě čekají. To, že očekáváme dalšího potomka, je radostná zpráva," řekla Topinková.

Pětinásobná evropská šampionka sbírala úspěchy ještě pod dívčím jménem Knapková. Veslování se začala věnovat až v 19 letech. První medaili na vrcholné akci získala na mistrovství světa v roce 2005, kdy byla druhá. Od té doby vybojovala devět cenných kovů na ME, šest na MS a vrcholem kariéry pro ni bylo vítězství na olympiádě v Londýně.

S nejcennější medailí si nyní hraje dcera. "Pořád ji vyndávala z krabičky, tak jsem jí ji nechala mezi hračkama. Je dobře, že ji využije," řekla Topinková, která momentálně neví, zda druhý potomek bude dcera, nebo syn. Zda budou děti vrcholově sportovat, nechá na nich. "Nechtěla bych, aby absolvovaly tu dřinu, na druhou stranu chci, aby dělaly to, co je baví, a byly spokojené," uvedla.

Celá kariéra úspěšné veslařky je spojená s trenérem Tomášem Kacovským, kterému za podporu poděkovala. "Je to ten, který vše tlačil dopředu. Někdy to bylo náročné. Trenér byl maximalista, a například když jsem vyhrála na mistrovství světa, tak byl spokojený jen asi pět vteřin. A pak mi řekl, že to bylo jen o jeden a půl vteřiny. Že za rok to musí být o tři a půl," líčila s úsměvem Topinková.

"Mirka byla výjimečná touhou po vítězství, morálkou. Vyhrávala svojí pílí," řekl Kacovský, jehož informace o konci kariéry svěřenkyně nejprve zaskočila. "To jsem ale nevěděl, že je těhotná. Je to dvacet let života…" podotkl Kacovský.

V budoucnu se bude možná Topinková s Kacovským i nadále potkávat. "Chtěla bych u sportu zůstat, protože je mi tam příjemně. Jsou tam fajn lidi, prostředí. Nedokážu si představit, že bych dělala něco jiného. Nechávám to ale otevřené, teď mě čekají jiné věci," řekla Topinková.

Dodala, že rozhodnutí vrátit se po mateřské zpět na vodu nelituje. "Bylo to na hraně, ale jsem ráda za tu zkušenost. Je to jiný rozměr. Jsem ráda, že se mi podařilo získat medaili na mistrovství Evropy, a ještě v Lucernu, což je pro mě nejoblíbenější dráha. Byla jsem překvapená, že to jde, protože vím, kolik jsem toho naspala a natrénovala. Zkombinovat vrcholový sport a péči o Adélku bylo kolikrát na kraji vyčerpání," přiznala.