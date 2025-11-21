Rána pro olympijskou šampionku. Při tréninku super-G měla těžký pád

Světová federace FIS na sociálních sítích uvedla, že existuje podezření na zranění levého kolena. Podle informací švýcarského listu Blick se může jednat o přetržený vaz a poškozený meniskus, při pádu měla utrpět i otřes mozku.
Gutová-Behramiová by měla v únoru v Cortině d'Ampezzo obhajovat v superobřím slalomu olympijské zlato z Pekingu. V italském středisku získala před čtyřmi lety v této disciplíně i titul mistryně světa a další zlato v obřím slalomu.
Pokud se podezření na vážný úraz potvrdí, mohlo by to znamenat pro dvojnásobnou celkovou vítězku Světového poháru a majitelku devíti medailí z MS a tří z olympijských her i konec kariéry. Skončit chtěla po aktuální sezoně s vrcholem na hrách pod pěti kruhy v Itálii.
Kariéru Gutové-Behramiové už několik zranění narušilo. V roce 2009 si při pádu v tréninku vážně poranila kyčel a přišla o celou sezonu. V únoru 2017 podstoupila operaci přetrženého kolenního vazu.
V Copper Mountain se lyžařky připravují na zámořské pokračování Světového poháru. V americkém zimním středisku a kanadském Tremblantu se bude závodit v příštích dvou týdnech.