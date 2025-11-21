Ostatní sporty

Rána pro olympijskou šampionku. Při tréninku super-G měla těžký pád

před 2 hodinami
Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová se zranila při těžkém pádu v tréninku superobřího slalomu v Copper Mountain. Přesná diagnóza ještě není známá, čtyřiatřicetiletá olympijská šampionka v super G se dnes přesune ze Spojených států amerických domů do Švýcarska, kde absolvuje komplexní vyšetření.
Lara Gutová-Behramiová při zlatém super-G v Pekingu 2022
Lara Gutová-Behramiová při zlatém super-G v Pekingu 2022 | Foto: Reuters

Světová federace FIS na sociálních sítích uvedla, že existuje podezření na zranění levého kolena. Podle informací švýcarského listu Blick se může jednat o přetržený vaz a poškozený meniskus, při pádu měla utrpět i otřes mozku.

Gutová-Behramiová by měla v únoru v Cortině d'Ampezzo obhajovat v superobřím slalomu olympijské zlato z Pekingu. V italském středisku získala před čtyřmi lety v této disciplíně i titul mistryně světa a další zlato v obřím slalomu.

Pokud se podezření na vážný úraz potvrdí, mohlo by to znamenat pro dvojnásobnou celkovou vítězku Světového poháru a majitelku devíti medailí z MS a tří z olympijských her i konec kariéry. Skončit chtěla po aktuální sezoně s vrcholem na hrách pod pěti kruhy v Itálii.

Kariéru Gutové-Behramiové už několik zranění narušilo. V roce 2009 si při pádu v tréninku vážně poranila kyčel a přišla o celou sezonu. V únoru 2017 podstoupila operaci přetrženého kolenního vazu.

V Copper Mountain se lyžařky připravují na zámořské pokračování Světového poháru. V americkém zimním středisku a kanadském Tremblantu se bude závodit v příštích dvou týdnech.

 
Další zprávy