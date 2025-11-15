Olympijská kolekce dráždí. Biatlonista Krčmář ironicky rýpl do politika Motoristů

"Mohu slíbit, že pokud Motoristé obsadí pozici ministra sportu, pak na příští olympiádu pojedou čeští sportovci v národních, nikoli německých barvách," napsal Štastný, předseda poslaneckého klubu Motoristů.
Zřejmě tak učinil z pozice kandidáta na šéfa teprve uvažovaného nového ministerstva sportu.
Za svůj výrok schytal na sítích vlnu kritiky. Nejen proto, že něco takového by ani v případě dosazení do funkce nebylo ani vzdáleně v jeho kompetenci.
Z velkého množství nesouhlasných reakcí vynikla ta, kterou na síť umístil jeden z olympioniků, biatlonista Michal Krčmář.
"Pane Šťastný… měl jsem tu čest olympijskou kolekci fotit a tím pádem vidět osobně… ani v jednom momentu mě nenapadlo nějaké propojení s německými barvami. Ačkoliv mám diagnostikován snížený barvocit, tak celkem jasně vidím: tmavě modrou, zlatou (žlutou), červenou a bílou…," napsal stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu v roce 2018.
Šťastný přesto následně v kritice pokračoval. Podle něj by sportovci měli reprezentovat zemi "čistě národními barvami".
"Jsem přesvědčen, že lidé, kteří o těchto věcech rozhodují, by měli takto přemýšlet a je mi úplně jedno, kdo na to má, nebo nemá vliv, nebo jak toho docílit," doplnil.
Grafický návrh kolekce byl inspirovaný pěti ornamenty grafika, malíře, ilustrátora a autora písma Vojtěcha Preissiga. Motiv zpracoval akademický malíř Milan Jaroš a na oblečení ho přenesla návrhářka Alpine Pro Anežka Berecková.
Kolekce je inspirovaná zimní olympiádou v Cortině d'Ampezzo v roce 1956. Proto je v kolekci svetr jako retro prvek z dob, kdy býval běžnou součástí oblečení. Dlouhá šála zase odkazuje na italskou módu. V nástupové kolekci budou mít sportovci legíny a přes ně kraťasy.
Národní barvy mají v kolekci jinou podobu než na české vlajce. Bílá není tak zářivá, červená má jiný odstín, modrá je temná.
