Ostatní sporty

Olympijská kolekce dráždí. Biatlonista Krčmář ironicky rýpl do politika Motoristů

Sport Sport
před 3 hodinami
Olympijskou kolekci na sociální síti X tvrdě zkritizoval nastupující ministr sportu Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě, který měl pocit že české oblečení do Milána a Cortiny d'Ampezzo připomíná německé barvy. Ostře se proti tomu ohradil biatlonista Michal Krčmář.
Nástupová kolekce a kolekce pro fanoušky Českého olympijského a paralympijského týmu pro zimní olympijské hry 2026
Nástupová kolekce a kolekce pro fanoušky Českého olympijského a paralympijského týmu pro zimní olympijské hry 2026 | Foto: olympijskytym.cz/Barbora Reichová

"Mohu slíbit, že pokud Motoristé obsadí pozici ministra sportu, pak na příští olympiádu pojedou čeští sportovci v národních, nikoli německých barvách," napsal Štastný, předseda poslaneckého klubu Motoristů.

Zřejmě tak učinil z pozice kandidáta na šéfa teprve uvažovaného nového ministerstva sportu.

Za svůj výrok schytal na sítích vlnu kritiky. Nejen proto, že něco takového by ani v případě dosazení do funkce nebylo ani vzdáleně v jeho kompetenci.

Z velkého množství nesouhlasných reakcí vynikla ta, kterou na síť umístil jeden z olympioniků, biatlonista Michal Krčmář. 

"Pane Šťastný… měl jsem tu čest olympijskou kolekci fotit a tím pádem vidět osobně… ani v jednom momentu mě nenapadlo nějaké propojení s německými barvami. Ačkoliv mám diagnostikován snížený barvocit, tak celkem jasně vidím: tmavě modrou, zlatou (žlutou), červenou a bílou…," napsal stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu v roce 2018.

Šťastný přesto následně v kritice pokračoval. Podle něj by sportovci měli reprezentovat zemi "čistě národními barvami".

"Jsem přesvědčen, že lidé, kteří o těchto věcech rozhodují, by měli takto přemýšlet a je mi úplně jedno, kdo na to má, nebo nemá vliv, nebo jak toho docílit," doplnil.

Grafický návrh kolekce byl inspirovaný pěti ornamenty grafika, malíře, ilustrátora a autora písma Vojtěcha Preissiga. Motiv zpracoval akademický malíř Milan Jaroš a na oblečení ho přenesla návrhářka Alpine Pro Anežka Berecková.

Kolekce je inspirovaná zimní olympiádou v Cortině d'Ampezzo v roce 1956. Proto je v kolekci svetr jako retro prvek z dob, kdy býval běžnou součástí oblečení. Dlouhá šála zase odkazuje na italskou módu. V nástupové kolekci budou mít sportovci legíny a přes ně kraťasy.

Národní barvy mají v kolekci jinou podobu než na české vlajce. Bílá není tak zářivá, červená má jiný odstín, modrá je temná.

 
Mohlo by vás zajímat

Monstrózní český rekord, Jílek na úvod Světového poháru zazářil. Sáblíková byla šestá

Monstrózní český rekord, Jílek na úvod Světového poháru zazářil. Sáblíková byla šestá

"Merckxovi by nemohl ani vázat tkaničky." Belgičan překvapil ostrou kritikou Pogačara

"Merckxovi by nemohl ani vázat tkaničky." Belgičan překvapil ostrou kritikou Pogačara

Rukavice na provázku, šály i nová raškovka. Češi chtějí uchvátit hlavní město módy

Rukavice na provázku, šály i nová raškovka. Češi chtějí uchvátit hlavní město módy

Další biatlonový skandál ve Francii. Závodnice měla manipulovat s puškou kolegyně

Další biatlonový skandál ve Francii. Závodnice měla manipulovat s puškou kolegyně
Ostatní sporty sport Obsah Biatlon olympijské hry Zimní sporty

Právě se děje

před 30 minutami
Domácí

Letouny ve tvaru kříže i kouřová show s kadidlem. Lidé i politici se loučili s Dukou

Letouny ve tvaru kříže i kouřová show s kadidlem. Lidé i politici se loučili s Dukou
Prohlédnout si 32 fotografií
Veřejnost se mohla s Dominikem Dukou rozloučit od čtvrtka v kostele Všech svatých na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě...
... kde byla vystavena rakev s tělem zesnulého kardinála
před 6 minutami
Reálné ženy mají problém. "Nové" partnerky budou dávat mužům to, co ony nikdy nemohou
3:26
Zahraničí

Reálné ženy mají problém. "Nové" partnerky budou dávat mužům to, co ony nikdy nemohou

Vývojář Marek Rosa popisuje, proč budou virtuální přítelkyně brzy lákavější než skuteční partneři a jak to zásadně změní mezilidské vztahy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Domácí

Stovky lidí se rozloučily s kardinálem Dukou, nad katedrálou proletěly letouny

Stovky lidí se rozloučily s kardinálem Dukou, nad katedrálou proletěly letouny
Prohlédnout si 32 fotografií
Veřejnost se mohla s Dominikem Dukou rozloučit od čtvrtka v kostele Všech svatých na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě...
... kde byla vystavena rakev s tělem zesnulého kardinála
před 2 hodinami
Pro Slavii byl moc drahý, teď je hrdinou Slováků. Na MS stále mohou postoupit přímo
Fotbal

Pro Slavii byl moc drahý, teď je hrdinou Slováků. Na MS stále mohou postoupit přímo

Slováci, za které nastoupil sparťan Lukáš Haraslín, získali jistotu baráže. Mohou však postoupit i přímo.
před 2 hodinami
"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře
Hokej

"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře

V hokejové NHL se řeší ostrý zákrok loktem na Filipa Hronka.
před 2 hodinami
Ukrajinský korupční skandál má nečekaný zvrat. Stopy vedou nejen do Ruska, jde o víc
Zahraničí

Ukrajinský korupční skandál má nečekaný zvrat. Stopy vedou nejen do Ruska, jde o víc

Zjištění detektivů ukazují, že šlo nejen o korupci - část prostředků podle vyšetřovatelů směřovala až do Ruska.
před 3 hodinami
„Buď spolu budeme mluvit, nebo na sebe budeme střílet!“ zpražil Fico studenty
Zahraničí

„Buď spolu budeme mluvit, nebo na sebe budeme střílet!“ zpražil Fico studenty

Návštěva východoslovenského Popradu nešla slovenskému premiérovi tak, jak si plánoval.
Další zprávy