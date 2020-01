Olympiáda se vzdálila. Čeští volejbalisté prohráli v kvalifikaci s Belgií 2:3

Írán by neměl přijímat žádná opatření, která by na Blízkém východě dál zvýšila napětí po americkém útoku, při němž minulý týden v Bagdádu zahynul velitel íránských elitních jednotek Kuds Kásem Solejmání. Francouzský prezident Emmanuel Macron to v telefonickém rozhovoru řekl íránskému prezidentovi Hasanovi Rúhánímu, informovala agentura Reuters. Šéf Elysejského paláce Teherán rovněž vyzval, aby se vrátil k plnému dodržování jaderné dohody z roku 2015.

Podle francouzského prezidentského paláce Macron v rozhovoru s Rúháním vyjádřil hluboké znepokojení nad vývojem v Iráku a na celém Blízkém východě. Teherán by podle něj neměl současné napětí žádným způsobem zvyšovat a měl by se vrátit k dodržování jaderné dohody.

Írán v neděli oznámil, že se dohodou nadále už necítí být vázán a bude neomezeně pokračovat ve svém jaderném programu. Učinil tak krátce poté, co v Bagdádu při americkém útoku zahynul velitel íránských elitních jednotek Kuds Solejmání. Dohodu v roce 2015 podepsaly USA, Rusko, Čína a tři evropské státy Británie, Německo a právě i Francie.

Podle íránského prezidentského paláce, jehož sdělení citovala agentura AFP, Rúhání v telefonátu Macronovi v reakci na zabití Solejmáního řekl, že Spojené státy nemohou "uniknout důsledkům tohoto velkého zločinu". Washington si podle íránského prezidenta musí být vědom toho, že jeho zájmy a bezpečnost jeho občanů jsou v regionu "v nebezpečí".