O. J. Simpson si nasadil rukavice a obrátil USA naruby. Vězení ale nakonec neutekl

O. J. Simpson byl v 70. letech superstar. Nejprve vyhrál Heismanovu trofej pro nejvýraznějšího hráče univerzitního amerického fotbalu. Poté v profesionální NFL jako running back Buffala Bills přepsal rekordy a v roce 1973 jako první v historii proběhl hranici 2000 yardů v sezoně.
Po skončení hráčské kariéry byl všude: reklamní spoty, komentátor, hrál ve filmech jako Skleněné peklo i v komedii Bláznivá střela. Byl tváří, která měla v Americe otevřené všechny dveře.
Ze Simpsona se stal popkulturní fenomén dávno předtím, než jeho jméno navždy spojili s trestním právem. Z hvězdy sportu a šoubyznysu se stal muž, jehož proces přikoval miliony lidí k obrazovkám. A taky lakmusový papírek doby - rasy, médií a důvěry v policii po kauze Rodneyho Kinga.
Dvě oběti v luxusní čtvrti
Ta se udála v roce 1991, když policisté v Los Angeles brutálně zbili černošského řidiče Rodneyho Kinga. Záznam incidentu obletěl USA a po zproštění policistů následovaly rozsáhlé rasové nepokoje.
Pak ale přišla chvíle, která rozdělení země ještě posílila. V noci z 12. na 13. června 1994 našli u bytového komplexu na Bundy Drive v Brentwoodu ubodanou Simpsonovu bývalou manželku Nicole Brownovou a s ní jejího přítele Ronalda Goldmana.
Rozběhlo se vyšetřování, a i když chyběli očití svědci, během několika dní vše ukazovalo na Simpsona.
17. června následovala scéna, kterou znal každý Američan: bílý Ford Bronco, za ním kolona policejních aut a celé USA u obrazovek. V autě seděl Simpsonův přítel Al Cowlings, Simpson ležel vzadu a podle policie hrozil sebevraždou.
Slavná honička:
Přenosy přerušily běžný program, honičku vidělo odhadem 95 milionů Američanů. Na konci Simpson u svého domu kapituloval.
"Absolutně, na sto procent nevinen," prohlásil později u soudu. A začal "proces století", který Amerika sledovala jako nekonečný seriál - od ledna do října 1995. Televize o něm informovaly od rána do noci. Porota seděla pod tlakem a celá země řešila, co všechno vlastně znamená vědecký důkaz, když mu lidé nevěří.
Prokuratura stavěla na DNA, stopách krve a motivech spojených s domácím násilím. Obrana - tzv. Simpsonův Dream Team - útočila na práci laboratoří i na důvěryhodnost policie v Los Angeles a vytáhla kartu údajného rasismu vyšetřujícího detektiva Marka Fuhrmana.
Do toho přišla scéna, která se vryla do paměti. Když Simpson na žádost žalobce Christophera Dardena zkoušel kožené rukavice obdobné těm nalezeným na místě činu, vypadalo to, že jsou mu malé. "Když to nesedí, musíte ho zprostit," zasyčel u závěrečné řeči obhájce Johnnie Cochran.
3. října 1995 padl verdikt "Nevinen!". Porady v Kongresu se zastavily a celá Amerika na několik minut oněměla. Výsledek procesu přinesl jedné půlce země radost a druhé frustraci.
Jeden soud vyhrál, další skončil porážkou
Proč nakonec padl osvobozující verdikt? Porota našla řadu pochybností: chaos při zajišťování důkazů, nejasnosti kolem DNA analýz, útok na důvěru v policii. V 90. letech navíc veřejnost teprve přijímala, co všechno DNA "umí" - obrana toho využila na maximum.
Tady přichází americký paradox. V trestní věci soud neprokázal vinu nad jakoukoliv rozumnou pochybnost. O rok a půl později už civilní porotě stačila k "odpovědnosti" nižší důkazní laťka - převaha důkazů.
V únoru 1997 shledala Simpsona odpovědným za smrt Brownové a Goldmana a přiřkla pozůstalým 33,5 milionu dolarů. Vymáhání trvalo roky a rodina zejména Ronalda Goldmana o každý dolar tvrdě bojovala.
Rozdíl mezi "vinen" a "odpovědný" laik často vnímá jako slovíčkaření, ale právě tenhle případ ho vysvětlil lépe než učebnice. Šlo o jiný typ sporu, jiný standard důkazu, jiný výsledek - se stejným mužem v hlavní roli. I proto se Simpson stal trvalou učebnicí amerického práva i mediálních studií.
A život "potom"? Simpson zmizel z hollywoodských kamer, ale z dějin se vymazat nedal. V roce 2007 vedl ozbrojenou partu, která v lasvegaském hotelu sebrala vystavené sportovní sběratelské předměty.
O rok později dostal 33 let za mřížemi, s možností podmínečného propuštění po devíti letech.
O. J. Simpson při slyšení o podmínečném propuštění:
V létě 2017 příslušná komise vyhověla žádosti o podmínečné propuštění a 1. října Simpson opustil věznici Lovelock. V prosinci 2021 mu skončila i podmínka.
Poslední roky trávil hlavně v Nevadě, znovu připomněl své jméno knihou s provokativním názvem "Kdybych to udělal" a tu a tam videi na sociálních sítích. V dubnu 2024 Simpson zemřel ve věku 76 let na rakovinu.