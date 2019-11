Odměna nebyla nijak super, tvrdí bijec Végh o výdělku za senzační skolení Vémoly

Video: O2 TV Sport

O Vémolovi a o tom, zda by s ním šel na pivo

Já jsem člověk, který nemá problém s nikým, šel bych s každým. Jsem nekonfliktní typ, vždy pozitivně naladěný, a takové lidi mám sám rád. Proti Karlosovi nic nemám. Ty provokace a divadélka před zápasem, co dělal, k němu prostě patří. Respektoval jsem ho. To, co říkal, jsem pouštěl jedním uchem dovnitř a druhým ven. Klidně s ním půjdu na pivo a promluvíme si o tom, jak si v kleci ustlal. Udělali jsme si z toho oba legraci a šli dál.