Od čtvrtka se uvolní sportování i pro amatéry, uvnitř ale povinně s rouškou

Ve čtvrtek 3. prosince s přechodem země do třetího stupně protiepidemických opatření bude s omezeními uvolněno amatérského sportování. Nutností budou uvnitř roušky.

Profesionální soutěže budou bez zvláštního režimu, ale diváci se do ochozů nevrátí. Hrát se bude bez diváků do chvíle, kdy vláda rozhodne o přechodu do druhého stupně PES. I pak ale bude počet diváků omezen. Stát se tak podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) může nejdříve za dva týdny, možná ještě později. Uvedl to na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

V případě amatérského sportování v třetím stupni, tedy od čtvrtka, budou moci lidé využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy. Amatérští sportovci budou muset mít ve vnitřních prostorech na ústech roušky, testovaní profesionálové ne.

"Právě hluboký výdech při sportovní aktivitě a další fyzické projevy lidského těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to správné ani spravedlivé a epidemicky odůvodnitelné," uvedl Blatný.

Například ve fitness centrech bude platit pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních, režimová opatření budou platit i v šatnách, uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). "Trénink bude v individuálních odstupech minimálně dva metry, samozřejmě s výjimkou vztahu klient - trenér. Je tam zákaz fyzické interakce, pokud je to možné. Skupinové lekce budou v režimu 9+1," řekl Havlíček.

Systém pro uvolňování nebo zpřísňování opatření označovaný názvem PES vychází z rizikového skóre rozděleného do pěti stupňů. To se vypočítává podle výskytu nových případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.