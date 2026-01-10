Obrovský úspěch na mistrovství Evropy. Zdráhalová získala stříbro na patnáctistovce

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vybojovala na mistrovství Evropy stříbrnou medaili v závodě na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře.
Z vítězství se radovala Norka Ragne Wiklundová, která byla v pátek nejrychlejší i na trati 3000 metrů.
Devětadvacetiletá česká reprezentantka patřila v Polsku mezi medailové aspirantky, neboť ze startovního pole v sezoně zajela rychlejší čas pouze Wikludová, s níž se utkala v rozjížďce.
Favorizovaná Norka dosáhla času 1:56,241, Zdráhalová byla o 29 setin sekundy pomalejší. Bronz vybojovala Nizozemka Chloé Hoogendoornová.
Zdráhalová se v aktuální sezoně ve Světovém poháru na patnáctistovce prosadila čtyřikrát do elitní desítky, nejlépe se umístila v prosinci v Hamaru, kde skončila čtvrtá. V průběžném hodnocení disciplíny je před lednovým finále v Inzellu sedmá.
Mistrovství Evropy v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko):
Muži:
5000 m: 1. Semirunnij (Pol.) 6:11,13, 2. Lorello 6:14,49, 3. Ghiotto (oba It.) 6:17,00, ...16. Procházka (ČR) 6:53,36.
Týmový sprint: 1. Polsko 1:20,22, 2. Nizozemsko 1:20,24, 3. Norsko 1:20,31.
Ženy:
500 m: 1. Ziomeková Nogalová 37,79, 2. Wójciková (obě Pol.) 38,27, 3. Greveltová (Niz.) 38,37.
1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:56,24, 2. Zdráhalová (ČR) 1:56,53, 3. Hoogendoornová (Niz.) 1:57,64, ...14. Korvasová (ČR) 2:07,48.
Sparta v přípravě porazila Ústí, trefil se i nováček Vojta
Fotbalisté pražské Sparty v úvodním zápase zimní přípravy porazili druholigové Ústí nad Labem 3:0. Druhý celek nejvyšší soutěže v tréninkovém areálu na Strahově po celou dobu dominoval, jednu branku si připsala nejčerstvější posila do útoku Matyáš Vojta. Trefili se i Martin Suchomel a Jakub Martinec.
Netypický Rus, zíral Bowman. Útočníkův kousek by nesvedl Jágr, Gretzky ani Mario
V pondělí večer místního času vyvěsí Detroit Red Wings pod strop své haly jednadevadesátku Sergeje Fjodorova, jednoho z nejpozoruhodnějších mužů v historii NHL. Ruský centr sice nikdy neovládl bodování základní části, v devadesátých a nultých letech ale vynikal až neuvěřitelnou všestranností. Jeden z jeho kousků se doteď vymyká pořádkům ledního hokeje na nejvyšší úrovni.
Největší senzace v historii FA Cupu. Obhájce titulu vypadl s týmem ze šesté ligy
Fotbalisté Crystal Palace loňský triumf v Anglickém poháru nezopakují. V novém ročníku ztroskotali hned na první překážce, když prohráli ve 3. kole 1:2 na hřišti Macclesfieldu ze šesté ligy.
Íránci dál protestují, tamní vláda vyhrožuje ochranou "národních zájmů"
Íránská armáda prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení internetového a telefonického spojení.