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Sport

Obří story Armstronga: Přepral rakovinu, podvedl svět. Podle kritiků dál ohýbá pravdu

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
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Lance Armstrong slaví 55. narozeniny. Svou dominancí na kole kdysi uchvátil svět, sedmkrát vyhrál Tour de France. O všech sedm triumfů však přišel. Dlouho platilo, že zatímco většinu jeho soupeřů chytili dopingoví komisaři, on stále unikal. Ani Američanova lež ovšem nevydržela věčně. Projděte si jeho barvitý příběh.

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Přechod od triatlonu

Lance Armstrong se narodil 18. září roku 1971 v texaském městě Plano. Otce nikdy nepoznal, vyrůstal s matkou a prostřednictvím své sportovní kariéry jí chtěl všechno vrátit. Vydělat peníze a zabezpečit rodinu.

Začínal jako triatlonista, a dokonce dvakrát se stal národním šampionem. Brzy zjistil, že nejlepší cestou bude specializace na cyklistiku. V roce 1992 podepsal smlouvu s profesionálním týmem Motorola, o rok později vyhrál mistrovství světa v Oslu.

Mladík s velkým sebevědomím se prosazoval i v dalších závodech, účastnil se také Tour de France, ovšem zatím bez pronikavých výsledků.

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