Oba české ženské beachvolejbalové páry jsou ve Vídni v play off

Do play off ve Vídni postoupily oba české páry. Ani jeden ale nevybojoval přímý postup do osmifinále, a tak je čeká první kolo play off.

Vídeň - Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková nevyužily šanci na přímý postup do osmifinále posledního majoru sezony a ve Vídni je čeká první kolo play off. V něm se představí také druhá česká dvojice Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou. Bronzové medailistky z nedávného mistrovství Evropy Hermannová s Nausch Slukovou na úvod skupiny porazily Natálii Dubovcovou a Andreu Štrbovou 21:18 a 21:12. V duelu o osmifinále ale po vyhraném prvním setu podlehly 21:19, 16:21 a 11:15 šestému páru světového žebříčku Marii Antonelliové a Carol z Brazílie. Hoidarová Kolocová s Kvapilovou na úvod ve Vídni ztratily po vyhraném úvodním setu zápas s Američankami Claesovou a Hochevarovou. Následné utkání o postup do play off proti španělské dvojici Lobatová, Fernándezová však jasně zvládly a vyhrály 21:12 a 21:18. V letošním seriálu Světového okruhu Hermannová se Slukovou získaly jednu medaili, a to zlato doma na čtyřhvězdičkovém turnaji v Ostravě. S jedinou výjimkou byly vždy nejhůře páté. Turnaj žen Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie major ve Vídni: Skupina D: Claesová, Hochevarová (13-USA) - Hoidarová Kolocová, Kvapilová (20-ČR) 2:1 (-19, 14, 13), Hoidarová Kolocová, Kvapilová - Lobatová, Fernándezová (29-Šp.) 2:0 (12, 18). Skupina G: Hermannová, Nausch Sluková (7-ČR) - Dubovcová, Štrbová (26-SR) 2:0 (18, 12), Maria Antonelliová, Carol (10-Braz.) - Hermannová, Sluková 2:1 (-19, 16, 11).

