Nymburku se změnil soupeř v Lize mistrů, Eskisehir nesehnal sponzora a odhlásil se

před 2 hodinami

Novým protivníkem českého celku je klub Lietkabelis Panevežys z Litvy.

Nymburk - Basketbalistům Nymburku se změnil jeden soupeř v základní skupině Ligy mistrů. Turecký klub Eskisehir se po středečním losování odhlásil a na jeho místo se posunul litevský celek Lietkabelis Panevežys, který měl původně bojovat v kvalifikaci. Z té doplní nymburskou skupinu C jeden ze čtveřice Cantú, Szolnok, Larnaka a Antverpy.

Eskisehir nesehnal potřebného sponzora. Dokonce hrozí, že se nebude moci přihlásit ani do turecké ligy. Místo něj do skupiny přešel semifinalista litevské ligy, který v minulé sezoně hrál konkurenční Eurocup a v něm neprošel ze skupiny. Zbytek zůstává beze změny a Nymburk tak čekají Bamberg, AEK Atény, Fuenlabrada, Dijon a Hapoel Jeruzalém.

"Je to asi nejatraktivnější a tedy zároveň nejtěžší skupina z těch čtyř. Letos to bude velká výzva rvát se o postup, což ale neznamená, že chceme polevit v našich ambicích," řekl kapitán Nymburku Pavel Pumprla.

"Pokud by Fuenlabrada měla podobný tým jako vloni, bude to silný soupeř. U Jeruzalému a Bambergu se asi nějaký velký pokles očekávat nedá. To jsou podle mě hlavní favorité. Dijon vůbec neznám. A i AEK bude záležet na tom, zda zůstanou ve stejné sestavě. Řadit nějak dozadu ve skupině úřadujícího vítěze soutěže asi nelze," dodal.