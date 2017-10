Nymburk ztratil solidní náskok a prohrál v Lize mistrů s vedoucím Besiktasem

před 1 hodinou

Basketbalisté Nymburka nestačili ve 4. kole Ligy mistrů na Besiktas Istanbul 64:70, přestože v první půli vedli až o 14 bodů. Hosté se třetí výhrou v řade udrželi v čele tabulky skupiny D.

Nymburk - Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů podruhé prohráli na domácí palubovce, ve 4. kole nestačili na favorita skupiny D Besiktas Istanbul a podlehli mu 64:70. V první půli sice vedli nad tureckým vicemistrem až o 14 bodů, ale postupně se projevila větší kvalita hostů a ti se třetí výhrou udrželi v čele tabulky.

"Začali jsme utkání dobře, ale rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme se trápili v útoku," řekl trenér Oren Amiel, který prohrál poprvé na lavičce Nymburku poté, co nahradil Ronena Ginzburga.

"Prohrát není nikdy příjemné. Věřili jsme, že můžeme vyhrát, a tak jsme i začali. Oni mají euroligové hráče, mají kvalitnější sestavu, ale pro nás to byla výzva. Musíme se z tohoto utkání poučit, protože někteří naši hráči proti tak kvalitnímu soupeři nikdy nehráli. Byla to ale pro nás dobrá lekce a věřím, že do budoucna z tohoto utkání budeme i přes porážku těžit," dodal domácí kouč.

Nymburk v úvodu soupeře zaskočil agresivní hrou a rychle se ujal vedení 8:0. Besiktas sice zásluhou DJ Strawberryho okamžitě srovnal na 10:10, ale domácí pokračovali v dobré obraně i přesném útoku. Protivníka dokázali přeskákat pod košem, ještě do konce první čtvrtiny znovu odskočili na 11 bodů a pak vedli dokonce 32:18.

Besiktas se trápil s nymburskou obranou, a tak vsadil na hrubou sílu pod košem. Nasadil novou posilu Semiha Erdena, k němu dalšího vysokého pivota a to pevnou obranu domácích rozbilo. Navíc se Nymburku přestala dařit střelba z dálky. Naopak Besiktasi se ve druhé půli rozstřílel nejlepší trojkař soutěže Jon Diebler, kterého Nymburk v první půli vynuloval, ale za čtyři minuty druhé půle stihl dát tři trojky.

Výsledkem byla šňůra Besiktase 19:4, po které se hosté ujali vedení. Nymburk zcela vypadl z rytmu, dělal nevynucené chyby a především se mu vůbec nedařila střelba, kterou by se chytil proti nepříjemnému zdvojování istanbulské obrany. Pět minut na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny byl Nymburk dokonce bez jediného bodu.

"Nevstoupili jsme do druhé půle dobře. Jejich střelec nám dal tři trojky v řadě a tím šli přes nás. Začali hrát vytaženou zónu a my nebyli schopní se přes ni prosadit. Trvalo nám deset vteřin, než jsme se dostali do útoku, a pak už nebyl čas postavit pořádný útok a hrálo se spíše jeden na jednoho," popisoval pivot Petr Benda.

Domácí sice v posledních třech minutách zabrali zásluhou Jaromíra Bohačíka a Kendricka Raye a šňůrou 11:0 snížili 90 vteřin před koncem na rozdíl pěti bodů, ale Besiktas už si výhru pohlídal. "Oni udělali tu chybu jako my předtím, že trochu zvolnili. My naopak byli agresivní v obraně a útok přišel s tím. Ale to už bylo pozdě. Už to, že jsme se dostali na pět bodů, byl malý zázrak a otočit to na výhru by bylo z říše snů," připustil kapitán Pavel Pumprla.

Pro Nymburk to byla druhá domácí porážka z dosavadních tří utkání ve Sportovním centru. Za týden se představí na palubovce silného Avellina.

Nejlepšími střelci Nymburku byli s 12 body Ray a Vojtěch Hruban. Petr Benda přidal 11 bodů a devět doskoků.

Utkání 4. kola skupiny D basketbalové Ligy mistrů:

Nymburk - Besiktas Istanbul 64:70 (23:14, 36:31, 46:55)

Nejvíce bodů: Ray a Hruban po 12, Benda 11, Lawrence a Bohačík po 7 - Strawberry 18, Sanli a Weems po 10.