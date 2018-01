Nymburk má po výhře nad Avellinem v Lize mistrů jisté osmifinále

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Nymburk postoupil s předstihem do vyřazovací části prestižní evropské soutěže.

Nymburk - Basketbalisté Nymburka postoupí do play off Ligy mistrů. Po dnešní domácí výhře 81:77 nad Avellinem mají dvě kola před koncem základní části jistotu, že neskončí hůře než na třetím místě v základní skupině D.

Po šesté výhře z posledních sedmi zápasů mají čeští šampioni stále dobrou šanci i na lepší umístění, které by znamenalo výhodnější pozici pro osmifinále. Momentálně Nymburk neúplnou tabulku vede o bod před Besiktasem Istanbul a o dva před Nanterre, oba konkurenti ale mají zápas k dobru.

Nymburk postoupil do play off i v minulé premiérové sezoně Ligy mistrů. Tehdy byl ve skupině třetí a následně hned v 1. kole těsně podlehl Sassari.

"Na začátku skupiny jsme si říkali, že budeme mít co dělat, abychom mohli myslet na postup. Papírově jsme patřili možná do spodní trojky. Ale my si to nepřipouštěli a šli jsme si za postupem. A to se povedlo," radoval se kapitán Pavel Pumprla. "Teď bychom chtěli dotáhnout alespoň to druhé místo, abychom se vyhnuli týmům, jako je neporažené Monako. Rozhodně se nechceme uspokojit postupem," dodal.

"Každý úspěch je cenný, ale doufám, že nezůstaneme jen o postupu a že budeme chtít jít ještě dál. Větší pohárový úspěch nám chybí. Jednou jsme byli těsně před branami Final Four Eurocupu, těsně nám utekl postup do Euroligy, ale větší úspěch jako Final Four nemáme," netajil Petr Benda, že pomýšlí i na postup mezi čtyři nejlepší celky soutěže.

Český šampion v úvodu utkání potvrzoval velmi dobrou formu a vypracoval si vedení až o 18 bodů. Skvěle hráli zejména rozehrávač Eugene Lawrence a pivot Benda, který dokázal eliminovat i ukrajinského pivota se zkušenostmi z NBA Kyryla Fesenka.

"Zastavit Fesenka byl jeden z hlavních úkolů před zápasem. Je jedno, jak je vysoký, ale on je také hrozně těžký. Má snad 140 kilogramů. To byla ta nejtěžší práce. Hned v prvním útoku mě zadupal a myslel jsem, že mi vyrazí dech. Ale kolektivním výkonem jsme ho zastavili. Výbornou práci na něm v rozhodující chvíli odvedl Martin Peterka," pochválil Benda spoluhráče.

Jenže v závěru poločasu postihl domácí velký výpadek. Nedařila se jim střelba, hráče rozhodily výroky sudích a Avellino se šňůrou 16:2 vrátilo do zápasu. Především se rozstřílel Thomas Scrubb, který si 24 body vylepšil osobní maximum v soutěži o deset bodů.

Když už se zdálo, že se Italové dostanou ve skóre před Nymburk, zaúřadoval Kendrick Ray, který se stal hrdinou třetí čtvrtiny. Dával důležité koše, doskakoval i dobře pracoval v obraně a především jeho zásluhou si Nymburk znovu vypracoval dvouciferné vedení.

Hosté se nevzdali a tři minuty před koncem prohrávali jen o bod, pak ale znovu Ray v útoku doskočil míč a košem spoluhráče uklidnil. Vzápětí ho napodobil Benda. V poslední minutě pak Ray předvedl i důležitý zisk a proměnil trestné hody a Nymburk už postupovou výhru udržel. Ray dokončil zápas s 24 body a 11 doskoky.

"Naštěstí to měl Kendrick docela pevně v rukou. Zachránilo nás, že to dokázal vzít už poněkolikáté na sebe. Je to typ hráče, který se toho nebojí, a dokud dává, tak jsme za to rádi," řekl Pumprla.

"Všichni viděli, jak byl Kendrick dnes důležitý. Gino Lawrence měl problémy s fauly, tak jsme se rozhodli dát Kendricka na rozehrávku a odvedl skvělou práci. Dával velké střely. Jeho vývoj během sezony je neuvěřitelný. Podává teď skvělé výkony a mám z něj radost," řekl kouč Oren Amiel. "Postup je skvělý pro klub a pro fanoušky, ale my se nechceme uspokojit. My chceme dál vyhrávat a dokázat ještě něco víc," dodal.

Basketbalová Liga mistrů - skupina D, 12. kolo:

Nymburk - Avellino 81:77 (28:16, 44:40, 66:56)

Nejvíce bodů: Ray 24, Benda 14, Hruban 9 - Scrubb 24, Filloy 12, Rich 11, Leunen 10.

Zielona Góra - Ostende 98:68.

