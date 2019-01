Nymburk doma nestačil na Hapoel s někdejším nejlepším pivotem NBA Stoudemirem

před 1 hodinou

Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů nestačili na hlavního favorita soutěže a podlehli Hapoelu Jeruzalém 80:111. V Praze na Královce nabrali už v první půli ztrátu 17 bodů a do zápasu už se nevrátili.

Český mistr tak za týden bude doma hrát s Fuenlabradou o vyhnutí se poslednímu místu ve skupině, Hapoel se naopak dostal do jejího čela.

Nymburk proti nejofenzivnějšímu týmu soutěže měl potíže v obraně a sám dělal také hodně zbytečných chyb v útoku, čímž pouštěl soupeře ke snadným košům. Navíc domácím dělal problémy hvězdný pivot Amar'e Stoudemire, nejslavnější hráč, jaký kdy na českých palubovkách hrál. Nejlepší pivot NBA za rok 2007 zaznamenal 19 bodů a sedm doskoků a předvedl tak svůj druhý nejlepší výkon v sezoně.

"My už jsme samozřejmě proti němu jednou hráli, je to super zážitek. Ale takhle se na to nedá dívat, protože pak se k tomu přistoupí s respektem. To jsme nechtěli, ale podle mě se to i tak stalo. Naše obrana nejen jeho, ale i všech ostatních byla špatná," uvedl Martin Peterka, nejlepší střelec Nymburku se 17 body.

Hvězda Hapoelu podle něj opět ukázala své kvality. "Je to dobrá zkušenost, protože on je pod košem opravdu dominantní. Je velký a pohyblivý. Dá se od něj učit spousta věcí," doplnil Peterka.

Hapoel střílel s vynikající úspěšností 60 procent a nedával českému soupeři sebemenší šanci na zvrat. Zvláště když Nymburku chyběly body od tradičních opor. V útoku se dařilo jen reprezentačnímu pivotovi Peterkovi a Brightu Wrightovi.

Izraelský klub jistě potvrdil roli favorita. "My jsme mu to dost usnadnili, protože jsme dneska hráli fakt špatně. Vypadalo to, že hráli hezký basket. My jsme nebránili, takže oni si to půjčovali a dostali jsme 111 bodů, což je strašné. Většinou si to dobře rozhodili, my jsme nestíhali vůbec rotace, pod koš, nájezdy. Nebyli jsme dneska prakticky nikde," uvedl Peterka.

"Dovolili jsme jim se takto ukázat. Jejich kvalita je jednoznačná, ale my jsme jim mohli být lepším soupeřem. Světlých chvilek bylo moc málo na to, abychom se s nimi hráli udrželi ve hře," mrzelo kapitána Pavla Pumprlu. "Nepovedl se nám vstup do zápasu, kdy jsme nedávali otevřené pozice. Takhle se do toho strašně špatně dostávalo. Už jsme pak nepochopitelně rezignovali," dodal.

Nymburk si tak připsal devátou porážku v sezoně a definitivně přišel i o teoretickou šanci na postup do play off. Zároveň se mu vzdalují i pátá a šestá příčka, znamenající přesun do FIBA EuropeCupu. "Kdybychom hráli dobře, tak nebylo až tak nereálné vyhrát. Samozřejmě Hapoel hrál výborně. Teď už je pro nás každý zápas klíčový," dodal Peterka.

Utkání 12. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů:

Nymburk - Hapoel Jeruzalém 80:111 (16:23, 35:51, 65:85)

Nejvíce bodů: Peterka 17, Wright 15, Lawrence 8 - Feldeine 20, Stoudemire 19, Butler 16, Thomas 13, Blatt 11. Fauly: 18:19. Trestné hody: 21/18 - 17/15. Trojky: 6:12. Doskoky: 34:43.

Tabulka: