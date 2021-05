Hniličku v čele NSA nahradí velký kritik Kejvala Filip Neusser

Bývalá hlavní hygienička Jarmila Rážová vede od začátku května oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie v pražské Fakultní nemocnici Motol. Na pozici vystřídala Vilmu Benešovou, která odešla do důchodu. Zpravodajskému webu Seznam Zprávy to potvrdila mluvčí největší české nemocnice Pavlína Danková. Hlavní hygieničkou, která je současně náměstkyní ministra zdravotnictví, byla Rážová od loňského června do poloviny letošního března. Funkci, ze které byla odvolána, po ní převzala Pavla Svrčinová.