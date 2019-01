Novák byl druhý v závodě Evropského poháru na 15 km volně na Vysočině

před 1 hodinou

Nejlepší český běžec na lyžích Michal Novák obsadil druhé místo v závodě na 15 kilometrů volnou technikou v Evropském poháru OPA v Novém Městě na Moravě. Na vítězného Francouze Robina Duvillarda ztratil 3,1 sekundy. V závodě žen na 10 kilometrů byla nejrychlejší vítězka pátečního sprintu Němka Antonia Fraebelová. Nejlepší z českých závodnic Kateřina Janatová skončila sedmá. V závodě žen do dvaceti let na pět kilometrů vyhrála Barbora Havlíčková.

Novák se držel celý závod druhý za Duvillardem se ztrátou necelých třinácti sekund. Navzdory zrychlení v posledním okruhu už ztrátu nezlikvidoval.

"Snažil jsem v závěru podržet tempo. Chyběly mi ale v těžkých podmínkách síly. Těžko se předjíždělo, neboť byla vyjeta jen jedna rychlá stopa a na krátkém okruhu bylo na trati hodně závodníků. Mimo stopy jsem se bořil a nemohl se opřít do lyží," řekl novinářům v cíli Novák, který ladí formu na mistrovství světa. Zatím se nerozhodl, zda bude startovat v nedělním závodě o Zlatou lyži, nebo dá přednost odpočinku.

Teprve osmnáctiletá Havlíčková potvrdila v kategorii do dvaceti let roli favoritky. V úvodním dílu Evropském poháru před vánočními svátky vyhrála oba závody v Itálii a svoji suverenitu potvrdila i v Novém Městě. Přitom ji v závěru roku trápily zdravotní problémy, které ještě zkomplikovaly bolesti zad.

"Proto jsem dnešní vítězství nečekala. Ještě v předvečer závodu jsem na tréninku nemohla jet rychle a nevěděla, zda vůbec nastoupím. Dnešní závod byl pro mě hlavně psychickým bojem. Proto jsem ráda, že jsem vyhrála sama nad sebou a také nad soupeřkami," řekla Havlíčková.

V neděli jsou na programu závody klasickým způsobem. Na ženy čeká od 9:45 běh na 15 km a program v Novém Městě vyvrcholí od 11:45 závodem mužů na 20 km s hromadným startem o Zlatou lyži.

Evropský pohár OPA v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Muži - 15 km volně: 1. Duvillard (Fr.) 33:17,8, 2. Novák (ČR) -3,1, 3. Buffard (Fr.) -10,1, .. 18. Rypl (ČR) -53,1.

Muži do 20 let - 10 km volně: 1. Moch (Něm.) 22:53,5, 2. Del Fabro (It.) -9,2, 3. Vermeulen (Rak.) -10,2,… 7. Lukeš -44,9, 13. Kozlovský -1:11,0, 16. Žalčík (všichni ČR) -1:22,4.

Ženy - 10 km volně: 1. Fraebelová (Něm.) 26:17,8, 2. Comarellaová (It.) -16,8, 3. Krehlová (Něm.) -31,2, …7. Janatová -1:00,2, 8. Hynčicová -1:20,2, 11. Sixtová -1:38,3, 13. Moravcová -1:57,6, 18. Tvarůžková -2:29,9, 19. Staňková (všechny ČR) -2:33,3.

Ženy do 20 let - 5 km volně: 1. Havlíčková (ČR) 12:02,5, 2. Hagerová (Něm.) -9,4, 3. Weberová (Švýc.) -10,6,… 15. Votočková -42,2, 27. Poulíková (obě ČR) -1:03,6.