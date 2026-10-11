Nová trofej pro vítěze Velké pardubické symbolizuje dravost koní i nástrahy trati

Rubínově červená, žlutozelená a ručně broušené sklo. Vítěz Velké pardubické v neděli odpoledne poprvé převezme trofej z dílny české sklárny Ajeto.
Ten, kdo ovládne letošní ročník legendárního dostihu, si odveze domů unikátní památku. Ve sklárně Ajeto v severočeské Lindavě vznikla skleněná trofej, která má zachytit eleganci koní, jejich rychlost i náročnost jedné z nejslavnějších překážkových tratí světa.
Autorem návrhu je uznávaný český sklářský designér Lukáš Jabůrek. Jeho dílo uspělo v soutěži vypsané Slavia pojišťovnou, do níž se mohly zapojit výhradně české sklárny. Pojišťovna je už léta titulárním partnerem Velké pardubické.
Inspiraci našel Jabůrek ve slavnostní kytici, kterou připomíná samotný tvar poháru. Výrazné barvy přitom rozhodně nejsou náhodné. Rubínově červená symbolizuje dravost a rychlost, zatímco žlutozelená odkazuje na přírodu a dostihovou dráhu.
Ručně broušené hrany, oblouky a zvlněné linie zase připomínají překážky, s nimiž se koně a jejich žokejové musejí na trati vypořádat.
„Velká pardubická je pro mě oslavou elegance a krásy, vznešenosti a tradice v kontrastu s energií, rychlostí, silou, dravostí a urputností koní a jejich žokejů,“ vysvětlil designér.
Výroba neobvyklé trofeje však představovala náročný úkol i pro zkušené skláře. Klíčové bylo především přesné vrstvení barevného skla a následné broušení, při němž v horní části vzniká motiv květiny.
„Návrh musí počítat nejen s tím, jak bude vypadat výsledný objekt, ale také s tím, jak se bude konkrétní tvar a barevné vrstvení chovat při následném broušení,“ doplnil ředitel sklárny Ajeto David Ševčík.
Sklárna založená v roce 1994, u jejíhož zrodu stál také architekt Bořek Šípek, má s výrobou prestižních ocenění bohaté zkušenosti. V Lindavě vznikají například divadelní ceny Thálie a od roku 2011 také trofeje pro slavnou Tour de France.
Nové poháry čekají nejen na vítěze, ale také na další nejlepší účastníky 136. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Dostih s tradicí sahající až do roku 1874 startuje v neděli v 15:30. Pro novou trofej tak začne její vlastní historie.