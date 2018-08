Noc vášně se nevyplatila. Japonští basketbalisté strávili noc s dívkami, prozradily je soupravy

před 2 hodinami

Čtyři japonští basketbalisté musí kvůli porušení disciplinárního řádu odjet z Asijských her na vlastní náklady domů.

Jakarta - Vedení japonské delegace na Asijských hrách poslalo domů čtyři členy basketbalového týmu za to, že strávili v týmovém hotelu v Jakartě noc se ženami. Kvůli porušení disciplinárních pravidel poletí kvarteto hříšníků z Indonésie na vlastní náklady a tým dohraje turnaj v osmi hráčích.

Basketbalisté si vyrazili do města po čtvrtečním vítězství nad Katarem. V baru potkali ženy, které si poté odvedli do hotelu, kde jejich společnice zůstaly až do pátečního rána. Vedení japonské delegace zareagovalo až poté, co na případ upozornil tisk. Hráči byli lehce identifikovatelní díky tomu, že se po městě pohybovali v týmovém oblečení.

Japonští basketbalisté na Asijských hrách obhajují bronz z před čtyř let. Po dvou utkáních vedou svou základní skupinu, další zápas proti Hongkongu je čeká ve středu.