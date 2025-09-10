Ostatní sporty

Revoluce v NFL. Americký fotbal ladí globální expanzi přes YouTube

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
První živý přenos celého zápasu NFL na YouTube odstartoval sezonu v Brazílii. Liga se tím snaží zpřístupnit americký fotbal všem, spojit s online kulturou a vyvolat globální zájem.
Utkání Los Angeles Chargers proti Kansas City Chiefs v Sao Paulu
Utkání Los Angeles Chargers proti Kansas City Chiefs v Sao Paulu | Foto: Reuters

V samém srdci Brazílie, na stadionu Corinthians Arena v São Paulu, se v noci na sobotu uskutečnil historický okamžik v historii NFL: první přímý přenos celého zápasu přes YouTube.

Duel Kansas City Chiefs s Los Angeles Chargers otevřel letošní sezonu a zároveň symbolizoval strategickou revoluci, kterou liga plánuje: stát se skutečně globální značkou prostřednictvím digitálních platforem, které rezonují u mladších diváků a fanoušků napříč světem.

NFL sází na přímý přenos zápasu zdarma prostřednictvím YouTube, YouTube TV a NFL+. Liga tím jasně dává najevo, že chce odstranit tradiční překážky - "paywall" a kabelové distribuce - a oslovit stejnou scénu, kterou ovládají herní a zábavní tvůrci internetu.

Klíčovým prvkem strategie je aktivní zapojení tvůrců obsahu. Diváci si mohli zvolit jak tradiční přenos s komentátory z NFL Network, tak na "Watch With" streamy, kde například hvězdy sítí IShowSpeed, Tom Grossi nebo španělští influenceři Robegrill a SKabeche živě reagovali na dění na hřišti. Cílem je oslovit online komunitu.

K tomu se přidaly i osobnosti NFL jako Cam Newton, Derek Carr či Tyrann Mathieu. Ti byli součástí předzápasových i pozápasových programů. Virální hvězda NFL Donald De La Haye (alias Deestroying) zase přinesla pohled přímo od hřiště.

YouTube staví na technologické robustnosti. Přenos z Brazílie probíhal pomocí vlastních optických vláken, satelitů a technologií SRT, dokonce byl připraven i záložní krizový scénář. To vše má posílit platformu YouTube jako seriózního partnera pro živé sportovní přenosy.

Strategie NFL směřuje výrazně k internacionalizaci. Zápas v Brazílii je prvním z rekordních sedmi zahraničních utkání naplánovaných na letošní sezonu - vedle Brazílie se fanoušci mohou těšit na Londýn, Berlín, Madrid, Dublin a v budoucnu i Melbourne.

Komisionář NFL Roger Goodell a marketingoví šéfové jako Peter O’Reilly zdůrazňují, že kombinace živých zápasů v zahraničí a volné distribuce přes YouTube je klíčem pro získání a udržení mezinárodního publika.

Cílem je oslovit mladší, digitálně založené fanoušky a vytvořit komunitní zážitek, který tradiční média často nezprostředkují. NFL tím navazuje na své dřívější experimenty (např. s NFL Europe), ale s mnohem sofistikovanějším a výnosnějším přístupem.

Liga získává maximální dosah a zároveň připravuje půdu pro budoucí multimiliardové mediální kontrakty a expanzi, včetně možného zavedení 18. utkání sezony, kdy každé mužstvo by mohlo hrát i zápas na zahraniční půdě.

Reakce fanoušků byly smíšené. Někteří ocenili inovaci a "virální" energii, kterou přinášejí YouTube hvězdy jako MrBeast nebo Merrianne Do.

Jiní však považovali tuto změnu za neosobní zásah do tradičního pojetí NFL. Kritici hovořili o "invazi do krásného sportu".

Veškerá on-line strategie reflektuje širší trend. Aby mohli sledovat všechny zápasy této sezony, budou fanoušci potřebovat více streamingových platforem (Amazon Prime, Netflix, Peacock, YouTube, YouTube TV, NFL+, Paramount+, Fox One).

Nicméně právě tento volný přenos na YouTube je signálem, že liga chápe hodnotu veřejné a dostupné prezentace u širšího publika.

Ve výsledku jde o riskantní, ale odvážný krok. NFL staví most mezi tradiční televizní dominancí a digitální budoucností.

V ní bude vítězství patřit těm, kdo umějí zaujmout globální dav přes platformy, které mají mladé publikum již založené a kde sport může rezonovat jinak než kdy dřív.

 
