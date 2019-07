"Nezemřel kvůli boxu." Rusové šokují výroky o Dadaševově smrti, prošetří ji sami

před 11 minutami

Představitelé ruského boxu překvapili prohlášeními kolem smrti Maxima Dadaševa. Osmadvacetiletý sportovec v úterý podlehl následkům zranění, která utrpěl před týdnem v souboji se Subrielem Matíasem z Portorika.

Bývalý juniorský vicemistr světa podstoupil v USA kvůli krvácení do mozku dvouhodinovou operaci, nakonec se ho ale zachránit nepodařilo. "Srdce nevydrželo," uvedl boxerův tým.

Ruští činovníci se s tím však nehodlají smířit. "Povedeme vlastní vyšetřování," prohlásil místopředseda Ruské boxerské federace Umar Kremljov. "To ráno jsme mluvili s (ruskými) doktory. Maxim byl naživu, i když jeho stav byl vážný. Ale pořád tam nebyly žádné špatné zprávy. Po obědě nám najednou volali a oznámili nám, že náhle zemřel," líčil.

Představitelé ruského boxu chtějí zjistit, co se vlastně stalo. "Budeme se pídit po pravdě. Budeme mluvit s tou klinikou, najmeme profesionály. Zjistíme, co se dělo, jestli včas udělali magnetickou rezonanci, jestli doktoři někde nechybovali. Chceme vědět, proč Maxim Dadašev zemřel. Nemyslím si, že to bylo kvůli boxu," překvapil Kremljov. "Je to velmi zvláštní případ. Každý musí vědět, co se stalo," doplnil.

Dadašev v zápase profesionální organizace IBF ve váze do 63,5 kg v americkém Oxon Hill schytal řadu tvrdých úderů. Jeho trenér James McGirt ho přemlouval, ať ho nechá duel ukončit, do té doby neporažený rohovník to odmítl. V posledním kole kouč do ringu přece jen hodil ručník, po utkání Dadašev zkolaboval.

Jeho bývalý kouč Ruslan Dotdajev prozradil, že v posledních hodinách života byla u Dadaševa i boxerova manželka Jelizaveta. Ta do USA ihned přicestovala z Turecka, kde byla v době zápasu na dovolené.

"Přiletěla a strávila šest hodin u svého manžela. Maxim byl v bezvědomí. Byla u toho, když jeho srdce přestalo tlouct. Byla po jeho boku," popsal Dotdajev, podle něhož utrpěl Dadašev hemoragický šok (orgány přestávají pracovat v důsledku vnitřního i vnějšího krvácení). "Američtí doktoři prohlásili, že s tím si už Maximovo srdce nedokázalo poradit," dodal.

Dadašev a Jelizaveta Apuškinová se potkali už jako teenageři, před dvěma lety se jim narodil syn Daniel. "Moje lásko! Jsi navždy v mém srdci, moje duše je bez tebe rozervána bolestí," napsala Jelizaveta po smrti svého manžela na sociální sítě.

Maxim Dadašev s manželkou a synem:

"Je to pro naši rodinu nejtěžší chvíle. Nemůžu tomu uvěřit. Děkuju ti za jedenáct let lásky. Za jedenáct let štěstí. A báječného syna. To je všechno, co mi zůstalo a co mi dává sílu žít," svěřila se a slíbila: "Budu pokračovat v jeho výchově tak, aby z něho vyrostl skvělý člověk, jako byl jeho táta."

Dadaševův pohřeb by měl proběhnout veřejně v Petrohradu. Kremljov za Ruskou boxerskou federaci přislíbil pomoc při přepravě těla do vlasti i finanční podporu mladé vdově. Sbírku v její prospěch vyhlásila i Mezinárodní boxerská federace IBF.