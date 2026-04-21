Než s Rusy, to raději vůbec. Norsko zaujalo striktní postoj

Sport,ČTK

Norská plavecká federace na protest proti plnohodnotnému návratu ruských a běloruských závodníků do soutěží nebude hostit žádné mezinárodní šampionáty. Agentuře Reuters to dnes řekl prezident svazu Cato Bratbakk. V pátek stejný postoj zaujalo Polsko.

Russia Swimming Championships
Ruská plavkyně Jevgenija Čikunová, loňská vicemistryně světa, si na závodech v Norsku nejspíš hned tak nezaplaveFoto: Profimedia
Plnohodnotný návrat Rusů a Bělorusů do soutěží poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022 schválila minulý týden mezinárodní federace World Aquatics.

Plavci tak budou závodit pod svou vlajkou a s národními symboly, v případě vítězství jim bude hrát státní hymna. Dosud mohli startovat jen jako neutrální.

"Naše pozice je jasná. Nebudeme pořádat žádný šampionát, dokud budou mít ruští a běloruští sportovci plný přístup, možnost startu a budou závodit s vlastní vlajkou a státní hymnou," uvedl Bratbakk.

Norsko hodlá vyzvat k bojkotu i další země. "Příští týden se setkáme s našimi skandinávskými kolegy a doufáme, že náš postoj vytvoří nějakou hybnou sílu proti rozhodnutí World Aquatics," dodal.

Mohlo by vás zajímat
Americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚ Írán nemá na výběr. Buď dohoda, nebo nové bombardování, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump věří, že Spojené státy z rozhovorů s Íránem vyjdou se skvělou dohodou o ukončení války. Teherán podle něj nemá jinou možnost, než dohodu uzavřít. Šéf Bílého domu zopakoval, že nechce prodlužovat příměří, které má podle něj brzy vypršet. Pokud do té doby strany dohodu neuzavřou, Trump počítá s obnovením bombardování Íránu.

ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
Havlíček jednal se šéfem rozhlasu, změny chce dotáhnout

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) na úterním setkání s generálním ředitelem Českého rozhlasu (ČRo) Reném Zavoralem slíbil věcnou a odbornou debatu k vládnímu návrhu zákonu o České televizi (ČT) a ČRo, který mění systém financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Novinářům to po schůzce řekl Zavoral.

