Než s Rusy, to raději vůbec. Norsko zaujalo striktní postoj

Norská plavecká federace na protest proti plnohodnotnému návratu ruských a běloruských závodníků do soutěží nebude hostit žádné mezinárodní šampionáty. Agentuře Reuters to dnes řekl prezident svazu Cato Bratbakk. V pátek stejný postoj zaujalo Polsko.
Plnohodnotný návrat Rusů a Bělorusů do soutěží poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022 schválila minulý týden mezinárodní federace World Aquatics.
Plavci tak budou závodit pod svou vlajkou a s národními symboly, v případě vítězství jim bude hrát státní hymna. Dosud mohli startovat jen jako neutrální.
"Naše pozice je jasná. Nebudeme pořádat žádný šampionát, dokud budou mít ruští a běloruští sportovci plný přístup, možnost startu a budou závodit s vlastní vlajkou a státní hymnou," uvedl Bratbakk.
Norsko hodlá vyzvat k bojkotu i další země. "Příští týden se setkáme s našimi skandinávskými kolegy a doufáme, že náš postoj vytvoří nějakou hybnou sílu proti rozhodnutí World Aquatics," dodal.
