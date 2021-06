Nevyužité mečboly, smolné "prasátko". České jedničky v Ostravě druhou výhru nepřidaly

České beachvolejbalové jedničky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou prohrály z mečbolů svůj druhý zápas na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Ostravě a o postup do osmifinále budou muset zabojovat v 1. kole play off. Páru Kelly Claesová, Sarah Sponcilová z USA podlehly ve skupině H 1:2.

Do turnaje vstoupily Češky bez ztráty setu, když v úvodním duelu porazily porazily Ángelu Lobatovou a Amarantu Fernándezovou 21:15, 21:17. Sluková s Hermannovou proti Španělkám potvrdily roli favorita, ačkoli začátky setů se jim příliš nepovedly. Nakonec si k výhře pomohly i devíti esy.

"Holky dobře podávaly, a než jsem si zvykla na jejich servis, dostaly jsme čtyři nebo pět es," komentovala Hermannová rozpačitý vstup do zápasu.

Druhé utkání zahájily Sluková s Hermannovou lépe a získaly úvodní set 21:17, druhý ale patřil poměrem 21:15 Američankám. V rozhodujícím tie-breaku si Sluková s Hermannovou vypracovaly dva mečboly, ani jeden ale nevyužily, soupeřky naopak svou první šanci ano díky "prasátku" z podání, kdy míč poskakoval po pásce a pak se překulil na českou stranu. Vyhrály 17:15 a postoupily přímo do osmifinále.

Další české dvojice v ženské části turnaje na favorizované soupeře nestačily. Michaela Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou i Martina Williams s Marií-Sárou Štochlovou oba dnešní zápasy prohrály a na turnaji obsadí 25. místo.

Kvapilová s Kubíčkovou prohrály s favorizovaným americkým párem April Rossová, Alix Klinemanová 12:21, 18:21. Ve druhém duelu pak neuhrály ani set proti Japonkám Miki Išiiová, Megumi Murakamiová.

Bez zisku sady zakončily své zápasy i Williams se Štochlovou, které nejprve narazily na nasazené jedničky Agathu a Dudu z Brazílie, ve druhém duelu pak podlehly Američankám Kelley Kolinskeová, Emily Stockmanová.

V úvodním duelu nezaváhal český mužský pár Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří zdolali španělskou dvojici César Menéndez, Alejandro Huerta 21:13, 27:25.

Vítězové silně obsazeného březnového turnaje v Dauhá a nejvýše nasazení Perušič se Schweinerem po bezproblémovém prvním setu svedli se španělskými kvalifikanty dramatický souboj. V závěru druhé sady Češi nevyužili tři mečboly, pak odvrátili jeden setbol a nakonec zápas ukončili až na šestý pokus.

Postup do play off mají jistý a zítra se budou snažit o přímý postup ze skupiny do osmifinále. Naopak další české mužské páry se ve druhý zápasech pokusí udržet v soutěži poté, co úvodní souboje proti favoritům prohrály.

Patrik Maňas s Jiřím Sedlákem nestačili na světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma z Norska, Václav Berčík s Janem Dumkem se utkali s nasazeným párem číslo tři Šaríf Janus, Ahmed Tidžan z Kataru.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Ostravě:

Muži:

Skupina A: Perušič, Schweiner (1-ČR) - Menéndez, Huerta (32-Šp.) 2:0 (13, 25).

Skupina B: Mol, Sörum (2-Nor.) - Maňas, Sedlák (31-ČR) 2:0 (16, 16).

Skupina C: Janus, Tidžan (3-Kat.) - Berčík, Dumek (30-ČR) 2:0 (14, 17).

Ženy:

Skupina A: Agatha, Duda (1-Braz.) - Štochlová, Williams (32-ČR) 2:0 (17, 13), Stockmanová, Kolinskeová (17-USA) - Štochlová, Williams 2:0 (17, 13).

Skupina D: Rossová, Klinemanová (4-USA) - Kvapilová, Kubíčková (29-ČR) 2:0 (12, 18), Išiiová, Murakamiová (20-Jap.) - Kvapilová, Kubíčková 2:0 (12, 15).

Skupina H: Hermannová, Nausch Sluková (8-ČR) - Lobatová, Fernándezová (25-Šp.) 2:0 (15, 17), Sponcilová, Claesová (9-USA) - Hermannová, Sluková 2:1 (-17, 15, 15).