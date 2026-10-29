Nevím, jak k tomu došlo, hlesla česká hrdinka. Před rokem nemohla chodit

Zápasnice Adéla Hanzlíčková získala podruhé v kariéře bronz na mistrovství světa. V duelu o třetí místo v kategorii do 68 kg na šampionátu v Astaně dnes česká reprezentantka porazila Manolu Skobelskou z Ukrajiny.
Dvaatřicetiletá Hanzlíčková v Kazachstánu ve středu zdolala tři soupeřky a ztroskotala až v semifinále na pozdější vítězce Lung Ťia z Číny. Dnešní souboj o bronz se soupeřkou z oprav Skobelskou skončil 6:6, ve prospěch Hanzlíčkové rozhodly pomocné body.
"Právě se mi podařilo nějakým způsobem vyhrát bronzovou medaili. Ani vlastně nevím, jak k tomu došlo, ale mám z toho obrovskou radost," uvedla účastnice olympijských her v Riu de Janiero 2016 ve videu na svazovém facebooku.
Hanzlíčková tak rok po operaci přetrženého vazu a poraněného menisku v levém koleně navázala na zisk bronzu z MS 2024 v Tiraně. Z evropských šampionátů má brněnská rodačka ve sbírce stříbro a tři bronzy.
"Tahle medaile má pro mě cenu zlata, protože před rokem (touhle dobou) jsem nemohla chodit. Byla jsem čerstvě po operaci a teď odcházím s bronzovou medailí, takže je to sen," dodala bývalá medailistka z mládežnických MS a ME.
V prvním kole v Astaně Hanzlíčková porazila na lopatky Kanaďanku Ellu Doornaertovou, stejně poté přešla i přes Noémi Szabadoszovou z Maďarska. Ve čtvrtfinále s Nesrin Basovou z Turecka svěřenkyně trenéra Jana Žižky zlomila vyrovnaný průběh také na lopatky a přes vicemistryni světa z váhové kategorie do 72 kg prošla do semifinále.
Naděje na premiérový postup do světového finále Hanzlíčkové zhatila až Lung Ťia. Obhájkyni bronzu z loňského šampionátu česká zápasnice v semifinále podlehla 2:7. Číňanka v dnešním finále zdolala 4:3 bývalou šampionku Meerim Žumanazarovovou z Kyrgyzstánu.
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