„Nevidím, že se píská rovina.“ Češi cítí křivdu, z promarnění náskoku viní i rozhodčí

Čeští basketbalisté si zkomplikovali boj o postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa i na samotný turnaj v roce 2027 v Kataru dvěma porážkami se Slovinskem. Po druhé prohře v neděli v Jihlavě ale cítili křivdu.
Tým trenéra Luboše Bartoně prohrál v pátek na půdě soupeře v Koperu ještě bez Tomáše Satoranského vysoko 59:99.
V domácí odvetě už i s klíčovou oporou čtyřikrát vedl dokonce o 19 bodů, ale podlehl 84:86.
Satoranský, který hrál ve středu za Barcelonu zápas Evropské ligy v Boloni, odehrál v neděli 33 minut a 29 sekund a přiznal, že na konci i při poslední akci a snaze vyrovnat už chyběly síly.
Češi bez něj na hřišti ztráceli. Bartoň musel vymýšlet, jak měnit sestavu. „Lehké to nebylo. Člověk musel improvizovat občas, pak samozřejmě některé věci s fauly a jací hráči byli a nebyli v zápasu,“ podotkl.
Češi se museli v dvojutkání obejít bez řady basketbalistů. Ondřeje Sehnala vyřadilo zranění, pivot James Kárník si plnil klubové povinnosti, v neděli chyběl kvůli zdravotním potížím i pivot Martin Svoboda.
„Čekal jsem víc od hráčů, jako je Ríša Bálint, u kterého je prostě vidět, že jakmile se začne hrát fyzicky, tak odpadává. A to je jedna z věcí, kterou on už dávno ví, že prostě musí zlepšit. A když už hrajou s ním fyzicky, tak si musí vykoledovat víc ty fauly,“ apeloval Bartoň.
„Něco, co dělá Prepelič, který taky není fyzický, ale už má něco odehráno. Samozřejmě má větší respekt u rozhodčích,“ zmínil kouč Čechů hvězdu Slovinců.
Metr sudích se mu vůbec nelíbil. V Jihlavě dostal 78 vteřin před koncem třetí čtvrtiny technickou chybu, po které právě Klemen Prepelič snížil na 58:60.
„Já jsem si o tu technickou říkal, to bylo jenom, že jsem chtěl udělat nějaké gesto. Myslím si, že jsme ještě vedli, že to chtělo pozastavit trošku, možná do toho dát nějaké emoce,“ vysvětloval Bartoň.
„Každopádně jsem to říkal samotným rozhodčím po té technické, že prostě nevidím, že se píská rovina,“ zlobil se šéf českého týmu.
„Nechci to rozebírat, ale řekl jsem, že to, co se děje na jedné straně a na druhé, není rovné," zopakoval nesouhlas s řízením zápasu.
Satoranský mohl v neděli ještě z posledního útoku vyrovnat, ale neprosadil se a od rozhodčích se nedočkal ani vytouženého faulu.
„Myslel jsem, že by něco pískali, protože nějaký kontakt jsem tam cítil, ale je to hodně fyzické tady na FIBA, což mě docela překvapuje. Je tady spoustu rozhodnutí rozhodčích, která jsou pro mě nová,“ divil se nejlepší český basketbalista.
„Spousta útočných faulů ve clonách, ale toho kontaktu nechávají dost,“ dodal.
V červenci budou Češi bojovat o tři postupová místa ve Švédsku a doma s Estonskem. Slovinci mají ze čtyř zápasů tři výhry, Češi a Estonci po dvou a Švédové jednu.
