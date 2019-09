Neuvěřitelné. Boxer, jehož označili za mrtvého, žije. V ringu skonal jeho bratranec

Té zprávě se ani nechce věřit. Bulharský boxer Isus Veličkov, který měl podle zpráv médií zemřít o víkendu při zápase v Albánii, žije. V ringu skonal jeho bratranec Boris Stančov, který boxoval pod jménem svého příbuzného.

Informace o tom, že o víkendu nepřežil profesionální duel Isus Veličkov, obletěla svět.

Na oficiální webové stránce vyjadřovala rodině soustrast i boxerská federace WBC. "WBC a její prezident Mauricio Suleiman smutní nad skonem 21letého bulharského bojovníka Isuse Veličkova. Přestože ringoví lékaři udělali vše pro záchranu jeho života, smrt nastala téměř okamžitě. Celá WBC je s Veličkovovou rodinou v této smutné chvíli a hlubokém zármutku," stálo v prohlášení.

Jenže smutný příběh má bizarní pokračování.

Veličkov totiž žije.

Mužem, který skonal mezi provazy, je jeho bratranec Boris Stančov.

K těžko uvěřitelné záměně došlo proto, že Stančov čas od času používal boxerskou licenci svého příbuzného. "Boxoval s ní od roku 2018. Říkal, že to není problém, že o tom trenéři vědí," citovala bulharská média "zmrtvýchvstalého" Veličkova.

Nikdo nemohl tušit, že o víkendu dojde při galavečeru v albánském Skadaru k tragické události. V pátém kole se soupeř domácího bijce Ardita Murji, v té době považovaný za Veličkova, skácel v rohu k zemi poté, co dostal tvrdý úder do hlavy. Nepomohl bleskový zákrok přítomného doktora ani převoz do nemocnice. Podle informací médií podlehl srdeční zástavě.

Předpokládá se, že Stančov vstupoval do ringu pod několika různými jmény. Nejspíš proto, aby si vylepšoval svou bilanci výher a proher. Bulharská boxerská federace už vyšetřuje, jak přesně k záměnám identit docházelo.

Spekuluje se, že vedle licence Stančov používal i lékařské záznamy svého bratrance, proto není známo, v jakém zdravotním stavu k zápasu nastoupil.