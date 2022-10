Šéf NSA Neusser se sešel s Fialou. Spekulace o svém konci označil za lež a pomluvu

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser dnes jednal s premiérem Petrem Fialou. Řešili aktuální situaci v českém sportu i chystané změny v NSA, které vyplývají z projednávané novely zákona o sportu. Deník Blesk dnes uvedl, že Neusser v čele agentury brzy skončí. Šéf NSA to označil za lživou informaci.

Neussera, který se zviditelnil jako kritik a protikandidát předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala při volbách vedení ČOV, jmenoval do čela NSA loni v květnu premiér Andrej Babiš. Záhy poté, co se vlády ujal Fialův kabinet, se začaly objevovat informace o jeho možném konci ve funkci.

Ten byl spojován s chystanou novelou zákona o podpoře sportu, která by měla změnit fungování NSA. Tu by měla nově řídit pětičlenná rada jmenovaná a odvolávaná na návrh ministerského předsedy. A její šéf by měl mít magisterské vzdělání, což Neusser nemá.

Blesk v aktuálním vydání uvedl, že Neusserovo odvolání přijde dnes po jeho schůzce s premiérem Fialou. List také uvedl, že Neusser od premiéra dostal několik vytýkacích dopisů. Šéf agentury na to zareagoval odmítavě. "Chtěl bych se ohradit proti pomluvám v dnešním Blesku, který tvrdí, že jsem od premiéra obdržel několik vytýkacích dopisů a můj konec je otázkou hodin. Obojí je lež," uvedl pro ČTK.

O tu šéf NSA podle mluvčího agentury Jakuba Večerky požádal sám už před několika týdny, aby předsedu vlády seznámil s aktuálními problémy českého sportu, který se potýká především s energetickou krizí.

Mluvčí vlády Václav Smolka ČTK sdělil, že dnes se toto jednání uskutečnilo. Tématem nebyla jen aktuální situace v českém sportu a postup NSA. "Na programu jednání byla i novela zákona o sportu, která upravuje fungování Národní sportovní agentury a s tím spojené obsazení klíčových pozic v NSA. Premiér Petr Fiala se domluvil s předsedou Filipem Neusserem, že k tomuto tématu vystoupí na společném tiskovém brífinku," napsal Smolka s tím, že termín brífinku oznámí jeho úřad později.

Spekulace o Neusserově budoucnosti přicházejí v době, kdy se jedná o rozpočtu na příští rok. Do sportu by mělo jít celkově o něco více peněz než letos, ale dotace na samotnou sportovní činnost by se měly naopak o více než půlmiliardu snížit.

Ve vládním návrhu je problematická především absence peněz na provoz a údržbu. Na tento účel, z něhož sportovní kluby čerpají prostředky také na energie, zatím není navržena ani koruna. To by mohlo být zejména pro kluby provozující vnitřní sportoviště likvidační.

NSA o tom plánovala s ministerstvem financí ještě jednat. Předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl uvedl, že je potřeba minimálně miliarda korun, aby kluby nárůst cen energií přežily.

Neusserovým případným nástupcem by se podle deníku Blesk mohl stát šéf Českého veslařského svazu Ondřej Šebek. Ten vystudoval management sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu a byl dlouholetým manažerem hokejových Pardubic. Dříve také vesloval a trénoval tento sport.

Loni v květnu byl Šebek zvolen novým předsedou veslařského svazu. Navíc je jako regionální politik spolustraníkem premiéra Fialy z ODS. V Pardubicích působí jako místostarosta prvního městského obvodu.