Nešťastný systém, říká o kvalifikaci ME česká basketbalová hrdinka Elhotová

Reprezentační tým basketbalistek má za sebou v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy dva vítězné zápasy, což znamená příjemné vykročení na cestě k vytčenému cíli.

Po cenném vítězství na italské půdě zdolaly české hráčky po velkém dramatu i Rumunsko, o což se vydařenou střelou v poslední vteřině postarala dlouholetá opora Kateřina Elhotová. "Musela jsem to zkusit, jiná možnost nebyla - a vyšlo to," usmívala se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S jakými představami jste jely do Itálie, která byla papírovým favoritem a navíc měla výhodu domácího prostředí?

Do zápasu jsme šly s respektem, ale zároveň s pocitem, že když podáme kvalitní výkon, tak neprohrajeme. Bylo důležité, že jsme dobře bránily, Italkám jsme nedávaly prostor k bezproblémové střelbě a naopak naše týmové pojetí jim dělalo potíže. Střelecky se prosadila nejvíc Reisingerová, ale na bodovém zisku se významně podepsaly i další hráčky. Přestože jsme v průběhu zápasu prohrávaly, tak víra ve vítězství nám psychicky pomohla.

Proti Rumunkám jste naopak v Praze dost nečekaně zachraňovaly očekávané vítězství až těsně před koncem. V čem vidíte hlavní příčiny?

Rumunky mají dvě velice kvalitní hráčky a především rozehrávačku Parauovou. Té se podařilo zaznamenat 21 bodů, což se pro průběh zápasu ukázalo jako rozhodující. Přesto jsme většinu času vedly, ale dělaly jsme nezvykle mnoho chyb. V obraně i v útoku. Prostě neměly jsme svůj den. Hodně se na našem výkonu podepsalo cestování po předchozím utkání v Itálii. Nejprve letadlem ze Sardinie do Říma a pak do Mnichova, odkud jsme jely domů autobusem. Moc jsme toho nenaspaly, následovaly dva tréninky a další den zápas.

Jak se budete připravovat na pokračování kvalifikace?

To nikdo přesně neví, protože odvety s Itálii a Rumunskem, stejně jako dva zápasy s Dánskem, jsou na programu až v listopadu příštího roku. Za tu dobu se samozřejmě může stát spousta věcí. Je to nešťastný systém.

O postup na závěrečný turnaj, který se bude hrát v roce 2021 ve Francii a Španělsku, už byste ale přijít neměly, ne?

Skončit ve skupině na nejvyšší příčce a zajistit si přímý postup na šampionát je samozřejmě naším cílem. Zúčastní se ho ještě pět nejlepších celků z druhých míst a jako pořadatelé Francie a Španělsko. Pokud jde o naše soupeřky, tak kvalitu Italek a Rumunek už známe a podle dosavadních dvou utkání by Dánky, s nimiž nemám žádné zkušenosti, měly být teoreticky nejslabší.

Mistrovství Evropy je ještě daleko, zato v Eurolize čeká pražský USK ve středu 27. listopadu už pátý soupeř základní skupiny - výborný Orenburg. Jste s dosavadními výsledky spokojeny?

Tři vítězství a těsná porážka s výborným Jekatěrinburgem, co víc jsme si po zdravotních problémech několika hráček na začátku sezony mohly přát. Velice nás kvalitním výkonem překvapila Riga, báječný zápas jsme sehrály v Bourges a po hladké výhře nad tureckou Cukurovou jsme doma jen o sedm bodů podlehly velkému favoritovi celé Euroligy. Navíc jsme se přesvědčily, že už to není taková nezastavitelná mašina. I do odvety tam pojedeme se šancemi na dobrý výsledek. V polovině prosince bude uzavřena první polovina této základní části a o naší pozici hodně napoví právě středeční souboj s Orenburgem, dalším aspirantem na přední příčky. Je škoda, že stále ještě po zranění kolena nemůžeme počítat s Hanušovou, která patří mezi naše klíčové hráčky. Naším cílem ale znovu zůstává postup mezi čtyři nejlepší evropské týmy.