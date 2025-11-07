Nestaňte se otroky fitness aplikací. Mohou demotivovat, varují vědci

Přesně tenhle varovný signál vyslala do světa studie University College London a Loughborough University. Její závěry jsou alarmující.
Přesná data, která monitorují téměř vše, co se dá, působí na sportující uživatele spíš demotivačně než motivačně.
Nedostavují se u nich libé pocity z nárůstu kondice či proměny tuků ve svaly, naopak je postupně zaplavuje frustrace a chuť praštit se zdravým životním stylem.
Proč se to děje? Možná na to umíte odpovědět na základě vlastní praxe. Když si v aplikaci nastavíte určité mety, váš digitální trenér vám třeba prostřednictvím chytrých hodinek neustále připomíná, zda jste pro dosažení této hranice udělali daný den dostatečnou porci práce.
A když ne? Tak běda vám! "Ještě ti dnes schází uběhnout 3 kilometry." "Co je s tebou? Už máš dlouhou pauzu!" "Už si nedávej nic k jídlu, denní porci kalorií jsi již vyčerpal."
Podobné poznámky se sypou z přístrojů, jakmile podle nich není všechno tip ťop. A psychika tím dostává pořádně zabrat.
V jakém smyslu? Uživatele totiž následně může dusit pocit viny z toho, že nenaplnili předepsaný tréninkový plán, že si při večeři dopřáli více, než jim rádci z aplikace doporučovali. Pak špatně spí, čímž se zhoršuje regenerace a rozmrzelost narůstá.
Až si jednoho dne řeknou, že tohle nemají zapotřebí a na pohyb a výživu pod dohledem digitálních vymožeností se vykašlou.
Vědci z University College London a Loughborough University se k těmto výsledkům neprokousali v laboratořích, nýbrž přímo v terénu.
Použili hybridní metodu Machine-Assisted Topic Analysis (MATA), která spojuje strojové učení s lidskou interpretací. Tímhle způsobem analyzovali 13 799 negativně laděných příspěvků na sociální síti X. Celkově zkoumali téměř 59 000 příspěvků.
Problém: nastavování cílů
Všechny souvisely s pěti fitness aplikacemi, které měly celosvětově nejvyšší tržby k březnu 2022. Co rozkryl důkladný rentgen stížností?
Že hlavní problém spočívá v nastavování cílů. "V příspěvcích jsme našli spoustu viny a studu, kdy lidé měli pocit, že se jim nedaří tak dobře, jak by se slušelo podle nastavených cílů," uvedla autorka studie Paulina Bondaroneková.
"Tyto emocionální účinky mohou nakonec poškodit motivaci lidí a jejich zdraví," doplnila.
Tým, který výzkum prováděl, zjistil, že si uživatelé stěžovali především na to, že algoritmicky stanovené ukazatele nebyly dostatečně přizpůsobené individuálním potřebám.
Druhá výtka univerzitních expertů? Cíle určené platformami nekorespondují s pokyny pro veřejné zdraví, ale odvíjejí se od určených osobních plánů uživatele. To podle vědců může vést k nerealistickým nebo dokonce nebezpečným doporučením.
Jeden respondent uvedl, že mu bylo aplikací nakázáno, že musí konzumovat minus 700 kalorií denně, aby dosáhl na svou vysněnou hmotnost.
"Pokud dovolíte aplikaci, aby vám předepisovala kalorie, skončíte s deficitem, který je nedosažitelný, neudržitelný a velmi nezdravý. Také byste mohli zemřít hlady," připojil jiný uživatel.
Zástup dalších hořekoval nad velkou emoční daní způsobenou permanentním zaznamenáváním různých údajů a smrští upozornění.
Souhrnný nářek: "Cítíme se obtěžováni oznámeními o zaznamenávání kalorií nebo udržování nízkého příjmu cukru. Připomínky měly podpořit důslednost, ale často vyvolávají úzkost."
Buďme k sobě laskavější
U některých se tahle "buzerace" promítla do toho, že se začali vyhýbat určitým potravinám, jen aby nemuseli poslouchat negativní zpětnou vazbu z displejů.
"Nesnáším, když se mě můj fitness kamarád ptá, proč jsem si nezapsala večeři! Nepřihlásila jsem se na večeři, protože jsem snědla sáček s rýží a vyfrézovala jsem sklenici s nutelou. Nechte mě na pokoji," demonstrovala jedna dáma v příspěvku, že její trpělivost právě přetekla snesitelné meze.
Uživatelé měli pifku také na technické zádrhele, třeba na neshodné počty kalorií při synchronizaci stejného tréninku napříč platformami nebo pády aplikací, které vymazaly hodiny úsilí.
Již předchozí studie vyslaly varovný signál, že měření aktivity může snížit požitek z pohybu. Když si k tomu přičteme nedosažitelné cíle, rostoucí stud a technické potíže, není překvapením, že u mnoha uživatelů počáteční nadšení z fitness aplikace opadne a že se nakonec kvůli duševní pohodě hýbání pod jejím drobnohledem úplně vzdají.
"Sebemonitorování a akční plánování jsou mocné techniky změny chování. Ale nadužíváme je. Musíme se naučit být k sobě laskavější," upozornila Bondaroneková.
"Jsme dobří v obviňování a zostuzování, protože si myslíme, že nám to pomůže být lepší, ale ve skutečnosti to má opačný účinek," připojila.
Vědkyně současně zdůraznila, že studie není komplexní. Analytici zkoumali pouze negativní příspěvky, takže nemohli posoudit celkové dopady platforem na blahobyt všech zákazníků.
"Aplikace mohou mít negativní stránku, ale pravděpodobně také poskytují výhody mnoha lidem," podotkla Bondaroneková.
Co z toho všeho vyvodit? Autoři studie vyzývají k přehodnocení filozofie fitness aplikací. Místo rigidních denních norem a přikázání doporučují podporovat dlouhodobou pohodu, stanovovat cíle, které se umí přizpůsobit uživateli, a především zachovat lidskost.
V praxi to znamená méně vynuceného měření a více porozumění. Ne všechno, co jde převést na čísla, totiž skutečně stojí za to sledovat.
Chce to prostě najít zlatou střední cestu.