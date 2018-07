Neskutečná bitva. Sluková s Hermannovou přehrály mladé Rusky, ve druhém setu odvrátily devět setbolů

před 1 hodinou

Přetahovanou, která trvala sedmdesát míčů, vyhrály ve druhém setu 1. kola play off ME plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková.

Haag - Turnajové dvojky v souboji nervů udolaly mladičké Rusky Světlanu Cholominovou a Naděždu Makroguzovovou, které jim srdnatě vzdorovaly.

Oba týmy byly v koncovce takřka neomylné v útoku, a pokud dostaly šanci, tak předváděly výborné zákroky v poli. Češky, jež měly v zádech vyhraný úvodní set, odvrátily devět setbolů a vyhrály 36:34.

Sluková byla na svůj tým pyšná. "Rusky jsou výborný tým, hodně kousavej. Myslím si, že je umění udržet tu koncentraci, a to se nám podařilo. Jsem ráda, že to dopadlo a že jsme nemusely do třetího setu," řekla.

V koncovce stejně jako Hermannová neustále trefovala servisem jednadvacetiletou Makroguzovovou, která jim míče skládala. Po zápase uznaly, že to byla chyba. "Pořád jsme to hrály na vysokou Rusku místo toho, abychom to hrály na malou," kroutila hlavou Hermannová. "My jsme měly zadáno, že máme podávat doprostředka, a z doprostředka se vždycky stala velká Ruska," doplnila ji Sluková.

Naopak Rusky v závěru změnily taktiku a vyzkoušely na příjmu Hermannovou. Ta se sama divila, jak tlak ustála. "Protože já jsem byla dneska od začátku hodně nervózní v tom zápase. Šlo to vidět, ještě teď se třepu," svěřila se a natáhla třesoucí se ruku.

Při devátém setbolu Rusek předvedla klíčový příjem zápasu, kdy "prasátko" z podání soupeřek na poslední chvíli nataženou rukou zachránila před dopadem do písku a ještě ho výborně přihrála. "To jsem byla docela 'lucky', že jsem to vzala tou pěstičkou. To jsem vyhrála, že mám dlouhé ruce. Jinak by to tam spadlo jak do talíře," oddechla si.

Vzápětí Češky uspěly při sedmém mečbolu, kdy Sluková na bloku vystřídala svou parťačku a zneškodnila útok soupeřek. "Možná jsme měly to, co jsme udělaly na tu poslední výměnu, udělat dřív. Protože Barča už má čtvrtý zápas v nohách, furt běhá na síť. Přijde mi, že v některých situacích tam byla na tom bloku trošičku pozdě," řekla po zápase.