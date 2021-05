Nemá smysl být mučedník. Dnešní Rusko je horší než v sovětské éře, myslí si Kasparov

Šachový velmistr Garri Kasparov Rusko opustil před osmi lety, ale proti tamnímu režimu prezidenta Vladimíra Putina nepřestává bojovat. Poměry v Rusku považuje za horší než ke konci éry Sovětského svazu. Šachy pro podnikatele a aktivistu jsou vášní doteď, podílel se i na tvorbě seriálu Dámský gambit.

Pro Kasparova by přitom mohlo být jednodušší nechat ruské záležitosti za zády a zabývat se svými každodenními starostmi týkajícími se podnikání a aktivismu. Z Ruska utekl v roce 2013 v době, kdy se režim začal zaměřovat na přední opoziční postavy, ke kterým Kasparov patřil.

"Proti režimu jsem ale nikdy nepřestal bojovat. Nenechám svůj hlas umlčet. Putin totiž není jen ruský imperialista, je to daleko větší. Putin je přímo existenční hrozbou pro svobodný svět," říká nyní Kasparov.

V současné době je v první řadě úspěšným podnikatelem a expertem na umělou inteligenci a kyberbezpečnost. Politika, především ta ruská, jej ale nikdy nepřestala zajímat.

"Nechci být mučedník"

"Západ si často lže do kapsy ohledně pohledu na Rusko, což ještě násobí podnikatelské zájmy apatie vůči Putinovým skutečným úmyslům," varuje. "Všichni se vyhýbají konfrontaci, ale lidé si musí připustit, že Rusko je fašistická diktatura," vybírá Kasparov ostrá slova.

Ruský režim zná z odvrácené strany i na vlastní kůži. V roce 2007 skončil na pět dní ve vězení. O pět let později skončil s pohmožděninami, když se účastnil nenásilné demonstrace, kterou policie rozehnala obušky. "Když přijde na politické oponenty, nemá ten režim žádné zábrany. A to uvnitř Ruska ani za jeho hranicemi," myslí si Kasparov.

Politická situace byla jedním z důvodů, proč tak často utíkal právě k šachům, které mají jasná pravidla.

0:55 Ministr Dienstbier o boji s exekucemi; Garri Kasparov hodnotí zahraniční politiku Vladimira Putina a generální ředitel ČD obhajuje svůj plat. | Video: DVTV

Návrat do Ruska ani po osmi letech v zahraničí neplánuje. "Boris Němcov se vrátil, Alexej Navalný taky. Jaký má ale smysl stát se mučedníkem? Daleko více můžu dosáhnout tím, že zůstanu tady," odmítá v dohledné době opustit New York, kde nyní žije.

Putinův režim je horší než sovětský

"Situace v Rusku se v poslední době tak zhoršila, že si nejsem jistý, jestli bych radši žil v současném Putinově režimu nebo v komunismu 70. a 80. let," přemítá v rozhovoru pro The Guardian někdejší šachový velmistr, jehož nadvláda skončila v roce 2005, kdy odešel do šachového důchodu.

"Ještě před dvaceti lety byly věci rozhodně lepší, než za komunismu. Dokonce i před deseti lety, teď ale nevím. Záleží to i na úhlu pohledu. Pravdou ale je, že musím žít v exilu a režim je nebezpečnější a agresivnější, než ten sovětský," poznamenává.

"Putin chce, aby neexistovala žádná pravidla, dokud je sám nevybere. Podle mě je jeho cílem zničit svět vybudovaný po druhé světové válce, svět vybudovaný na kompromisech, konsenzu a respektování práva. Tomu se mezinárodní společenství musí postavit," říká rozhodně.

Šachy jsou dodnes pro Kasparova důležitou součástí života, podílel se i na seriálu od Netflixu Dámský gambit. Nejenže pro tvůrce vybíral šachové partie, ale staral se také o to, aby byl seriál co nejautentičtější. Dokonce studoval, jakým způsobem tahali šachoví hráči figurkami nebo si dal záležet na tom, aby z příběhu nebylo vynecháno pronásledování šachisty Vasilije Borgova agenty KGB.

Nejlepší šachista světa?

Posledním Kasparovovým projektem je web výukový Kasparovchess.com, který má pomoct šachovým hráčům vylepšit jejich schopnosti. Chce konkurovat webu Chess.com a světovému šampionovi Magnusovi Carlsenovi.

"Magnuse šachy hrozně baví a vždycky chce vyhrát. Je bojovný a využije cokoli, aby vyhrál. Je jako Anatolij Karpov. Je to vynikající kombinace," popisuje hru svého někdejšího svěřence a nyní obchodního rivala.

"Těžko říct, kdo z nás je lepší. Je to jako ve fotbale porovnávat Maradonu, Pelého a Messiho, Nejde říct, kdo je z nich nejlepší fotbalista historie," konstatuje.