„Nelidské a neuctivé.“ Případ Dána otřásl pelotonem, hvězdy pálí do tématu dopingu

Etapa před druhým dnem volna v programu cyklistické Tour de France přinesla pro průběh závodu naprosto zásadní zprávu. Druhý muž celkové klasifikace Dán Jonas Vingegaard spadl a musel odstoupit. Pádu přitom předcházela i nezvyklá noční dopingová zkouška, což emotivně komentovaly hlavní osobnosti pelotonu.
Za vedoucím Tadejem Pogačarem sice Vingegaard před 15. etapou zaostával o čtyři a půl minuty, ale zdůrazňoval, že boj o první místo rozhodně nebalí.
Jeho tým Visma-Lease a Bike jel v neděli aktivně, v náročném závěru dost možná chystal útok na Slovince.
Jenže Vingegaard zhruba 21 kilometrů před koncem nezvládl výjezd z kruhového objezdu, podklouzlo mu kolo, uhodil se o obrubník do pravého ramene a zlomil si klíční kost.
Prakticky hned bylo jasné, že pokračovat nebude. S ohledem na závažnost zlomeniny mu lékaři doporučili operaci.
Odstoupení druhého muže závodu pelotonem samo o sobě otřáslo. Rázem o druhou příčku za suverénním Pogačarem zápolí hned čtveřice jezdců natěsnaná v necelých dvou minutách.
Navíc skončila Vingegaardova úžasná šňůra na závodech Grand Tours.
Debutoval 46. místem na Vueltě před šesti lety, ale od té doby byl osmkrát za sebou první nebo druhý, včetně dvou vyhraných Tour z let 2022 a 2023. Po letošnímu triumfu na Giru je také jedním z osmi cyklistů historie, kteří mají kompletní sbírku vítězství z hlavní trojice závodů.
Teď musel v této kategorii poprvé v životě vzdát.
Vingegaard jel před těsně před pádem za čtveřicí svých týmových parťáků, kteří na kruhového objezdu minuli ostrůvek a zvolili poněkud překvapivě až druhý výjezd.
V ostřejší zatáčce proto museli více brzdit a 29letý dvojnásobný šampion Tour při manévru podklouzl.
„Jela před nimi motorka, při brzdění trochu zpanikařila a brzdit pak museli i ostatní. Závodníci se hned otáčeli, protože viděli, že to bude těsné,“ rozebíral situaci sportovní ředitel Vismy Marc Reef.
„Motorka jela rychle, musela jet druhým výjezdem a myslím, že Jonase opravdu překvapilo, že musel brzdit. Byla to hodně zvláštní situace,“ pokračoval.
„Chtěli jsme vybojovat etapové prvenství a možná jsme do toho kruhového objezdu vjeli trochu moc rychle,“ přidal svůj pohled samotný Vingegaard.
„Nemůžeme se spoléhat na motorky. Musíme se řídit vlastním úsudkem. Lidé dělají chyby a teď už to nezměníme,“ doplnil.
Mezi ostatními cyklisty pak výrazně rezonovalo téma dopingového testu, který musel Vingegaard absolvovat nezvykle v noci před nedělní etapou.
Vingegaardův hlavní rival Pogačar nadhodil, že Dánův pád mohl být důsledkem nevyspání. Dopingoví komisaři ho totiž probudili ve dvě hodiny ráno.
„Je to nelidské. Po takovém narušení spánku může být člověk další den méně soustředěný, zvlášť před takovouhle etapou. Nechci to v žádném případě svádět na dopingovou kontrolu, ale vyloučit se to v této souvislosti úplně nedá,“ řekl Slovinec.
„Je mi líto, že musel odstoupit. Bez něj to nebude tatáž Tour,“ dodal a ještě se vrátil k tématu noční kontroly.
„Vím, jaké to je. Mě v sobotu probudili v pět ráno. Vyspal jsem se dobře, je to lepší než přijít ve dvě, ale letos je to s testováním zvláštní obecně. Od 1. ledna jsem měl doma tolik kontrol, že se už pravidelně budím v šest a jdu ke dveřím. Nechci ani chodit do supermarketu nebo na večeři, komisaři přichází v náhodných hodinách,“ podotkl Pogačar.
„Pokud je to nutné, abychom dokázali, že jezdíme čistě, pak to naprosto akceptuju. Ale když v průběhu Tour naspíte za den čtyři hodiny, je to trochu na nic,“ uzavřel.
Vyjádřil se i Belgičan Remco Evenepoel, který nedělní etapu vyhrál a díky odstoupení Vingegaarda poskočil celkově na druhou pozici.
„Upřímně, nejraději bych dneska poslal svůj tým, ať jde, ve tři ráno vzbudí dopingové komisaře a odebere jim krev. Ať si uvědomí, jaké to je,“ reagoval Evenepoel.
„Je to nelidské a docela neuctivé. Spánek je jediná regenerace, kterou my sportovci v noci máme, a pokud je narušený, je závod ještě těžší. Doufám, že tohle se v budoucnu už nestane,“ zlobil se dvojnásobný olympijský vítěz.
Vyloženě zuřil Vingegaardův týmový kolega Matteo Jorgenson.
„Dáváme obrovské úsilí do toho, abychom se po etapách zotavili. Je to neskutečně důležité, obzvlášť mezi dvěma nejtěžšími etapami této Tour. A oni vás vzbudí ve dvě ráno? To mě opravdu rozčiluje,“ prohlásil.
Sám Vingegaard byl mnohem smířlivější.
„Jasné je, že mi to rozhodně neprospělo. Ale jestli to byla opravdu příčina, o tom bych nerad spekuloval. Může být, že to nějaký vliv mělo, ale nechci to nikomu dávat za vinu. Tohle je cyklistika a pády k ní bohužel patří,“ poznamenal.
Mezinárodní testovací agentura ITA, zodpovědná za dopingové kontroly, ve svém prohlášení uvedla, že se snaží minimalizovat dopad testovacích aktivit na jezdce a jejich regeneraci.
„ITA však nese zodpovědnost za zajištění účinnosti antidopingového programu v cyklistice a integrity závodů. Účinné testování musí být za odůvodněných okolností možné i mimo standardní denní dobu,“ přidala agentura.
Tour bude pokračovat bez Vingegaarda úterní individuální časovkou. Cyklisty čeká v rámci letošního ročníku ještě šest etap.
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