Někteří jsou si rovnější. Třeba my jsme nedostali ani korunu, říká za Autoklub jeho šéf Šťovíček

Za velmi nešťastnou pro celý sport považuje prezident Autoklubu Jan Šťovíček současnou kauzu kolem rozdělování státních dotací, na jejímž základě byl zatčen šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová. „Nejvíc bity jsou neolympijské sporty,“ tvrdí Šťovíček

Jak se konkrétně Autoklubu dotkla kauza FAČR, respektive nařízení ministryně Kateřiny Valachové, která pozastavila dotační programy pro sport v souvislosti s podezřením z jejich zneužití?

Kdo je Jan Štovíček - prezident Autoklubu ČR (od listopadu 2016) - předseda Legislativní rady Českého olympijského výboru a rozhodce Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). - renomovaný právník, expert na sportovní právo - zastupoval mimo jiné Martinu Sáblíkovou v loňském boji za účast na olympijských hrách, nebo cyklistu Romana Kreuzigera v dopingovém případu

Autoklub je velká organizace a na konci roku v ní došlo ke generační výměně poté, co jsme měli problémy s dotacemi a transparentním hospodařením. Jsem rád, že už jdeme jiným směrem. Co se děje, to je velice nešťastné pro celý sport, nejen pro FAČR, jak by se mohlo zdát. Ministerstvo zastavilo dotace pro všechny svazy a dle sdělení ministryně budou zásadní dotační programy vypsány znovu, což je sice dobře, protože může nastat spravedlivější dělení, ale bohužel časově se to protáhne a bude to pro nás všechny problém.

A jak vnímáte rozdíly ve výši jednotlivých dotačních programů?

Tak, jak je to potvrzeno dosavadními výstupy policejního šetření. Ukázalo se, že někteří ve sportu jsou si rovnější a jejich projektům třeba v investičním programu bylo masívně vyhověno na úkor jiných. Třeba Autoklub nedostal na investičních dotacích ani korunu, a to stejně letos jako za poslední asi tři roky. Mám informaci, že třeba Česká obec sokolská nezískala ani potřebné prostředky na tělocvičné náčiní, které nutně potřebuje - přitom se jedná o částky o dvě nuly řádově nižší, než jsou zveřejněné dotace na investice do fotbalových hřišť. Proti fotbalovému hnutí samozřejmě nic nemám, je to náš největší sport a zasluhuje masívní podporu, ale byl bych rád, aby z navýšeného celkového objemu peněz na sport dostaly přiměřený podíl všechny sportovní svazy a organizace.

Které sporty podle byly podle vás nejvíce škodné?

Když si v jednoduché tabulce porovnáte dotace pro všechny sportovní svazy a organizace, třeba v programu investičních dotací a v programu V. (činnost sportovních svazů), zjistíte, že na konci pomyslného "potravinového řetězce" jsou neolympijské sportovní svazy a sportovní organizace. Není to spravedlivé, protože všechny sporty - i ty neolympijské a i organizace zajišťující sport pro všechny, a nakonec i resortní sportovní centra, by měly být podporovány v principu stejně. A ne tak, že jeden sport neví, co s penězi - a další nemají ani na nové žíněnky. Samozřejmě chápu preferenci olympijských sportů, ale ta by neměla vést k úplnému zanedbávání těch ostatních. Třeba některé sportovní organizace - tedy dle informací, které jsem obdržel - navzdory celkovému navýšení prostředků, které do sporu jdou, obdržely letos na svoji činnost dokonce méně, než minulý rok. Situace, která nastala letos, se zkrátka už nesmí opakovat.

Jak bude v této situaci Autoklub postupovat?

Obsazení odborných komisí, které navrhují rozdělení dotací, je samozřejmě v plné pravomoci vedení ministerstva školství a Národní rady pro sport. Pochopil jsem, že paní ministryně Valachová tyto orgány rozpustila, a dojde tak k jejich rekonstituci. Už jejich obsazování ukáže, zda se počítá se spravedlivým rozdělováním prostředků. V odborných komisích by měly mít přiměřené a viditelné zastoupení i neolympijské sporty a sportovní organizace. I náš hlas musí být vyslyšen. Doposud tomu tak nebylo a je potřeba to zásadním způsobem změnit, protože to, co se dělo dle mediálních informací v aktuální kauze, se již nesmí opakovat!

