"Největší idiot, co kdy hrál šipky." Dopingový hříšník lhal na MS přímo před kamerami

Pozitivní dopingové testy v šipkách bývají velmi výjimečné. Ovšem Angličana Doma Taylora chytili komisaři už podruhé, tentokrát přímo na mistrovství světa.
27letý rodák z Bristolu neprošel dopingovou zkouškou poprvé vloni v listopadu. Přišel kvůli tomu o účast na finálovém turnaji série Players Championship a také o mistrovství světa.
Taylorovi hrozil dvouletý zákaz činnosti, ale protože šlo o látku, která mu nepomáhala ke zlepšení výkonnosti, dostal nakonec jen měsíční trest.
Mezi elitu se dokázal vrátit a letos už skutečně vybojoval premiérovou účast na MS. V londýnském Alexandra Palace zapsal dokonce vítězný debut - Švéda Oskara Lukasiaka porazil 3:0 a ve třech setech ztratil jediný leg.
V rozhovoru po výhře se vracel k trestu z loňského roku. "Bylo to největší zklamání mého života, ale vzpamatoval jsem se a jsem tady,“ hlásil domácí šipkař.
Jenže o několik dní později otřásla šampionátem šokující zpráva. Taylora znovu nachytali dopingoví komisaři a z turnaje je vyloučen.
Nejen fanoušci se diví, jak je něco takového možné.
"Chytí vás a kvůli dopingu přijdete o MS. A za rok to uděláte znovu. Je to asi největší idiot, co kdy hrál šipky,“ prohlásil o Taylorovi bývalý špičkový nizozemský hráč Vincent van der Voort.
"Je to pitomec, co dodat… Myslím, že teď už od PDC (Professional Darts Corporation - asociace šipkařských profesionálů, pozn. red.) dostane pořádnou ránu,“ pokračoval Van der Voort.
Čím přesně Taylor dopingová pravidla porušil, není známo. Ale už snížení jeho loňského trestu bylo spojeno s absolvováním tříměsíční léčby závislosti na návykových látkách.
Sám Angličan reagoval v prohlášení na svém facebookovém účtu.
Omluvil se rodině, přátelům, sponzorům, manažerskému týmu a fanouškům. Zalitoval, že po výhře v prvním kole lhal přímo před kamerami. Fanouškům, sám sobě a všem okolo sebe.
Následně se rozepsal o traumatech z dětství. "Ve 12 letech jsem našel svou babičku zesnulou v posteli, pak se během roku stalo spoustu dalších událostí včetně infarktu mého bratra. Můj blízký přítel zemřel kvůli nádoru na mozku, hrozně mě to zasáhlo,“ popisoval.
Šipky znamenaly pro Taylora únik od těžké reality. Dvakrát překonal i psychosomatickou nemoc šipkařů dartitis, při které hráč kvůli kombinaci různých faktorů ztrácí kontrolu nad hodem.
"Letos mě však silně ovlivnilo výročí úmrtí mé dcery. Znovu jsem se začal potýkat s duševními problémy a vrátil jsem se k látkám, které umožnily mému tělu a hlavě se s tím vyrovnat,“ pokračoval Taylor.
"Vím, že jsem si měl s někým promluvit, ale to se teď lehce říká. Když se vám zhroutí svět, myslíte si, že to zvládnete sám. Snažíte si myslet, že jste silný a houževnatý. Upřímně se omlouvám a dostanu pomoc, kterou potřebuju,“ dodal.
Šipkařský svět čeká, jaký trest dostane Taylor od PDC tentokrát. Je takřka jisté, že přijde o 25 tisíc liber (necelých 700 tisíc korun), které v Londýně vydělal vítězstvím nad Lukasiakem.
A pro Velšana Jonnyho Claytona, proti němuž měl Taylor ve druhém kole nastoupit, znamená Angličanovo vyloučení volný postup mezi nejlepších 32 hráčů MS.
