Nejtěžší boulder, co jsem kdy vylezl, tvrdí Ondra. Zvládl nevídaně vysokou obtížnost

Lezec Adam Ondra minulý týden zdolal nejtěžší skalní boulder v životě. Po čtyřech dnech lezení se dostal na vrchol cesty Exodia nedaleko Turína, které místní lezec Elias Iagnemma po premiérovém zdolání loni v listopadu navrhl dosud nevídaně vysokou obtížnost 9a+.
Slovo nesmí být zbraň, řekl Babiš médiím. Kritiku politiků ale označil za legitimní
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí vyzval média, aby nevytrhávala informace z kontextu, nemanipulovala veřejným míněním a odmítla osobní útoky. Prohlášení označené za výzvu politické scény přečetl na tiskové konferenci po jednání vlády.
ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký
Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.
Premiér Nizozemska Jetten oznámil, že s partnerem budou mít potomka
Nizozemský premiér Rob Jetten a jeho partner čekají s pomocí náhradní matky a dárkyně vajíčka první dítě. Jetten to v pondělí oznámil na svém soukromém instagramovém účtu. Snoubencem 39letého premiéra je argentinský hráč pozemního hokeje Nicolás Keenan.
Vláda schválila změny ve financování asistentů pedagoga na základních školách
Novelu o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách v pondělí schválila vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Kvůli výhradám koaličních partnerů projednávání novely před dvěma týdny kabinet přerušil, minulý týden se jím zabývala pracovní skupina.
Hledali letadlo slavné pilotky. Na odlehlém atolu našli jen naplavené kmeny
Tvar i rozměry dokonale odpovídaly dvoumotorovému letounu Lockheed Electra a satelitní snímky slibovaly kovový odlesk na dně mělké laguny. Naděje na vyřešení největší záhady v dějinách letectví však zhasla. Expedice vědců z americké Purdueovy univerzity na odlehlém atolu Nikumaroro zjistila, že domnělý vrak Amelie Earhartové byl ve skutečnosti jen shlukem naplavených kmenů a korálového písku.