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Sport

Nejtěžší boulder, co jsem kdy vylezl, tvrdí Ondra. Zvládl nevídaně vysokou obtížnost

Adam Ondra při zdolávání cesty Exodia
Seděl mu nejen proto, že je dobrý v používání kolen. "Zároveň je to i hodně o patování a takové tenzi v celém těle. A o tom vyladit jednotlivé pozice těla, kdy když se člověk natočí o centimetr vedle, tak už například ta pata nebo koleno tolik nefunguje," řekl třiatřicetiletý český reprezentant, který se na umělých stěnách už boulderingu nevěnuje.
Iagnemma mu prozradil správný postup, který Ondra následoval. "V podstatě jsem všechny kroky lezl jako Elias. Pro mě osobně určitě nejtěžší boulder, co jsem kdy vylezl," radoval se.
Sám by pro tuto cestu navrhl spíše obtížnost 9a, i když boulder považuje za o něco málo těžší než ten papírově stejné úrovně s názvem Soudain Seul, který zdolal loni ve Francii.
Při pátečním úspěšném pokusu byl pod tlakem, protože pak přišel déšť a hrozilo, že už nebude mít další šanci. "Je pravděpodobné, že za pár dní boulder zateče, některé chyty budou mokré a než na tenhle boulder v docela vysoké nadmořské výšce přijde zima a sníh, tak dost možná už vůbec nevyschne," řekl Ondra.
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Adam Ondra při zdolávání cesty Exodia |
Foto: Petr Chodura, © Adam Ondra
Sport
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Lezec Adam Ondra minulý týden zdolal nejtěžší skalní boulder v životě. Po čtyřech dnech lezení se dostal na vrchol cesty Exodia nedaleko Turína, které místní lezec Elias Iagnemma po premiérovém zdolání loni v listopadu navrhl dosud nevídaně vysokou obtížnost 9a+.

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