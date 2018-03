Nejlepší tým NBA Houston porazil San Antonio, které nechalo odpočívat největší opory

před 1 hodinou

Russella Westbrooka dělí už jen jediný triple double od vstupu do klubu stovkařů. V něm jsou zatím pouze tři hráči, vesměs legendy soutěže.

New York - Basketbalisté Houstonu potvrdili díky vítězství 109:93 nad San Antoniem pozici nejlepšího celku NBA. Spurs, kteří hráli bez svého nejlepšího střelce LaMarcuse Aldridge, se po třetí porážce za sebou propadli v tabulce Západní konference na desátou příčku mimo pozice pro play off. Ke třetí výhře ve vzájemných zápasech v sezoně pomohl Rockets nejlepší střelec soutěže James Harden 28 body. Chris Paul přidal 18 bodů a devět asistencí.

Třiapadesátou výhru v ročníku si lídr Západní konference Houston připsal proti hodně oslabenému týmu. Kromě Aldridge a dlouhodobě zraněného Kawhi Leonarda dostal volno argentinský veterán Manu Ginobili. Nejvíce bodů v dresu Spurs tak zařídili Bryn Forbes a Derrick White (po 14).

"Nemůžeme si dovolit takový luxus, jako dávat svým oporám více volných dnů na odpočinek," řekl po utkání Harden navzdory tomu, že si Rockets postup do play off jako první v NBA zajistili už před časem.

"Nejsme ještě tam, kde bychom chtěli být. Ještě nejsme tak dobří, takže musíme hrát pokaždé naplno a v nejsilnějším složení, nehledě na soupeře a další okolnosti. Už se připravujeme na play off, vždyť zbývá jen 15 zápasů a začne to, takže podle mě je načase začít brát to vážně," uvedl Harden, který při rozhodujícím náporu svého týmu ve třetí části zaznamenal 16 bodů. V utkání zároveň proměnil všech 14 trestných hodů a ve čtvrté čtvrtině už tak mohl i on odpočívat na lavičce.

Desátou výhru za sebou, což je nejlepší aktuální série v zámořské soutěži, zaznamenal Portland, který figuruje na třetí příčce tabulky Západní konference. Trail Blazers doma uspěli proti Miami 115:99. Rozehrávač Damian Lilard se pod to podepsal 32 body a 10 asistencemi. Pivot Jusuf Nurkič měl na kontě 27 bodů a 16 doskoků.

Pozici čtvrtého celku na Západě si pojistila Oklahoma výhrou 106:101 nad Sacramentem, které už do vyřazovacích bojů nemůže projít. Thunder táhl za úspěchem Russell Westbrook, autor triple double za 17 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí.

Devětadvacetiletý Westbrook si připsal jubilejní dvacátý triple double v sezoně a 99. v kariéře. Přiblížil se tak vstupu do klubu stovkařů, kam zatím patří jen trio Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) a Jason Kidd (107).