Nejlepší cheerleaders jsou z Česka. Juniorky získaly zlato na mistrovství světa

České reprezentantky ve sportovním cheerleadingu získaly zlato na juniorském mistrovství světa v USA.

Reprezentační tým České asociace cheerleaders pod vedením trenérky Nikoly Dohnalové a asistentky Dominiky Svitákové předvedl nejlepší sestavu ve své divizi (AllGirl Advanced). Čtyřiadvacítka děvčat tak v Orlandu na Floridě vybojovala titul mistryň světa. Druhé skončilo Mexiko, bronz braly mladé Chilanky.

Sportovní cheerleading byl v roce 2021 uznán Mezinárodním olympijským výborem a dělal si dokonce ambice, že by se mohl prosadit i do programu her v Los Angeles 2028.

Jedná se o sport, který spojuje prvky tance, akrobacie na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Sportovní cheerleading se dělí na dvě divize: akrobatickou a taneční. Závodní sestava trvá 2,5 minuty a je předváděna na hudbu 16 až 24 sportovci najednou.

Kolébkou cheerleadingu jsou Spojené státy americké. International Cheer Union ovšem sdružuje přes 100 národních asociací cheerleadingu a celkem přes 4,5 milionu registrovaných sportovců. V České republice se mu věnuje zhruba 2000 aktivních sportovců ve 30 klubech.