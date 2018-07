Nejlepší české beachvolejbalové páry čekají na ME ruské soupeřky

před 2 hodinami

Pokud by české páry uspěly, čeká je ještě ve čtvrtek večer osmifinále.

Haag - Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou i Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou budou hrát první kolo play off na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu proti ruským párům. Duely se uskuteční v Haagu, takže obhájkyně stříbra Kolocová a Kvapilová se nemusí stěhovat. Přesunu se vyhnou také Martina Bonnerová se Šárkou Nakládalovou, které zůstanou v Apeldoornu a čekají je Rakušanky Katharina Schützenhöferová a Lena Plesiutschnigová.

Turnajové dvojky Hermannová se Slukovou, které absolvovaly základní skupinu v Rotterdamu, budou hrát v nedalekém Haagu. O postup do osmifinále se utkají s devátou nasazenou dvojicí Světlana Cholominová, Naděžda Makroguzovová, které dnes prohrály ve třech setech s jinými Bonnerovou a Nakládalovou.

Oba páry proto budou v obdobné situaci. "Rusky taky zaváhaly, tak jako my. Taky prohrály zápas, který neměly prohrát, tak jako my. Rozdáme si tam zítra na hřišti čistých karet. Jsou to poměrně mláďata, ale už dlouhodobě hrají na světovce poměrně dobře," řekla Sluková.

Kolocová s Kvapilovou v Haagu počkají na Rusky Jevgeniji Ukolovovou, Jekatěrinu Birlovovou, které na olympijských hrách v Riu vyřadily Hermannovou se Slukovou.

Na Hermannovou se Slukovou by v něm případně čekaly Finky Riikka Lehtonenová a Niina Ahtiainenová, které dnes porazily Kolocovou s Kvapilovou. Druhý český pár v Haagu by šel na domácí Jolien Sinnemaovou a Lauru Bloemovou. Bonnerová s Nakládalovou by měly za soupeřky Španělky Lilianu a Elsu.

Případný vzájemný duel bývalých parťaček Slukové a Kolocové by byl možný až v pátečním čtvrtfinále. Takhle daleko se Sluková ještě nedívala. "Momentálně máme jiných starostí dost. Musíme posbírat tu svoji hru a musíme se soustředit na ten první zápas, protože pokud ten se nám nepovede, tak končíme," poznamenala.

V Haagu v sobotu ženská část turnaje vyvrcholí.