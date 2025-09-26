Ostatní sporty

Nejhorší výsledek v kariéře. Lezec Ondra nepostoupil na MS ani do finále

před 12 minutami
Český lezec Adam Ondra vypadl na mistrovství světa v semifinále obtížnosti.
Zklamaný Adam Ondra
Zklamaný Adam Ondra | Foto: Reuters

V Soulu obsadil 15. místo a ve své nejsilnější disciplíně tak zaznamenal svůj nejhorší výsledek na světovém šampionátu v kariéře.

Dostal se na čtyřicátý chyt, k postupu do finálové osmičky by potřeboval ještě šest chytů.

Dvaatřicetiletý Ondra se už v závodním lezení specializuje pouze na obtížnost.

V lezení na laně má od roku 2009 sedm světových medailí včetně tří titulů, ale na šampionátu v Soulu se neprosadil.

Po osmém místě na minulém MS v roce 2023 v Bernu, kde chyboval ve finále, zaznamenal další výsledkový propad.

Žádný ze 24 závodníků semifinálovou cestu nezdolal. Nejlépe si vedl Francouz Sam Avezou s výsledkem 48+.

Ve finále nebude chybět obhájce titulu Jakob Schubert z Rakouska, jenž postoupil ze třetí příčky.

 
před 12 minutami
Trojnásobný šampion se dostal na čtyřicátý chyt, k postupu do bojů o medaile by potřeboval ještě šest chytů.
