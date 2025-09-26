Nejhorší výsledek v kariéře. Lezec Ondra nepostoupil na MS ani do finále

V Soulu obsadil 15. místo a ve své nejsilnější disciplíně tak zaznamenal svůj nejhorší výsledek na světovém šampionátu v kariéře.
Dostal se na čtyřicátý chyt, k postupu do finálové osmičky by potřeboval ještě šest chytů.
Dvaatřicetiletý Ondra se už v závodním lezení specializuje pouze na obtížnost.
V lezení na laně má od roku 2009 sedm světových medailí včetně tří titulů, ale na šampionátu v Soulu se neprosadil.
Po osmém místě na minulém MS v roce 2023 v Bernu, kde chyboval ve finále, zaznamenal další výsledkový propad.
Žádný ze 24 závodníků semifinálovou cestu nezdolal. Nejlépe si vedl Francouz Sam Avezou s výsledkem 48+.
Ve finále nebude chybět obhájce titulu Jakob Schubert z Rakouska, jenž postoupil ze třetí příčky.