Nejhorší britský boxer končí kariéru. Dosáhl jsem jen ztráty mozkových buněk, tvrdí

Život se s ním nemazal, tak se naučil ohánět pěstmi. Postupně si ale Robin Deakin vybudoval pověst nejhoršího britského boxera. Teď se po 14 letech kariéry a jen dvou výhrách z 55 profesionálních zápasů rozhodl ukončit kariéru. Poslední tečku mu zatím odkládá pandemie koronaviru.

Jako amatér si nevedl špatně, dokonce se na něho byl podívat slavný irský boxer Steve Collins, který obdivoval jeho zvláštní pohyb v ringu. Možná i proto dostal v roce 2006 profesionální smlouvu. Svůj první zápas vyhrál a věřil v úspěšnou kariéru.

Jenže pak čekal na další vítězství neuvěřitelných devět let. Nikdo nedokázal pochopit, proč do sebe nechává mlátit, i když pořád chodí domů jako poražený. V jednu dobu během 24 týdnů dostal nařezáno hned devatenáctkrát.

Od druhého vítězství už uteklo dalších pět let a teď už Deakin řekl dost. Chce se věnovat milující přítelkyni.

"Mým úkolem bylo jít ven a nechat se zmlátit, abych přežil. Nedosáhl jsem tím ničeho kromě ztráty mozkových buněk a pěkného zblbnutí," cituje boxera britský deník Sun.

Že by měl rodák ze Sussexu zrovna pohodlný život, se říct nedá. Narodil se totiž s ortopedickými vadami na obou nohách. S takzvanýma koňskýma nohama. Podstoupil spoustu operací a do šesti let vyrůstal prakticky na vozíku.

"Ve škole jsem pak nebyl zrovna oblíbené dítě, hodně mě šikanovali. A tak jsem se naučil boxovat, abych nabral sebevědomí," vypráví Deakin, který se sám nazývá "Orel Eddie světového boxu".

Během tak dlouhé série bez výhry se dostal až na úplné dno, přišel o dům, nocleh hledal, kde se dalo. K jeho záchraně pak přispěl fakt, že byl zvyklý přijímat rány a účastnil se i krvavých zápasů bez rukavic.

Při té příležitosti se dostal do Španělska, kde mu místní média vtiskla nálepku "nejhoršího britského boxera".

"Byl jsem jako gladiátor, který se jde ven prát, ať je připravený, nebo ne. V hloubi duše jsem byl vždycky mistr světa," popisuje svou motivaci k boji.

Teď už má ale dost. "Nepotřebuji se dál rvát. Mám milující ženu, která sice nechce, abych ten boj vzdal, ale já to chci, vede mě k tomu můj zdravý rozum. Budou si mě navždy pamatovat jako nejhoršího boxera, ale jsem na to hrdý," dodal Deakin.

Ještě měl absolvovat poslední zápas. O uplynulém víkendu v londýnské O2 areně se chtěl rozloučit proti Marku Handleymu vítězstvím, kvůli pandemii koronaviru ale pořadatelé boxerský galavečer přesunuli na zatím neznámý termín.