Nejdřív jako slůně, teď jako vítr. Skeletonistka Fernstädtová se znovu učila běhat

Anna Fernstädtová patří v ledovém korytu mezi nejlepší skeletonistky, trojnásobnou juniorskou mistryni světa ale mezi ženskou elitou brzdí pomalé starty. Proto udělala rázný krok a učila se znovu běhat.

Zpočátku od kondičního trenéra Josefa Andrleho v legraci slýchala, že dupe jako slůně. "Teď už se to zlepšilo," řekla Fernstädtová s úsměvem na setkání s médii v pražské Stromovce, kde poprvé otestovala v areálu Olympu startovací rampu.

V rozběhu ztrácí Fernstädtová na soupeřky cenné desetiny, které sice částečně dožene v korytu, ale v součtu zaostává. "Když jsem na startu o desetinu pomalejší, tak jsem o dvě až čtyři desetiny pomalejší na dráze. Sice záleží na dráze, ale bylo by fajn, kdybych rozběh o desetinu dvě zlepšila," řekla.

Proto angažovala Andrleho, u kterého se připravuje třeba hokejista Tomáš Hertl. "Úplně špatné to nebylo, ale měla špatné řetězení pohybů. Dávala nohu na špatné místo před tělem a každým krokem se dobržďovala," uvedl Andrle.

Fernstädtová se proto snažila zesílit kotníky a srovnat při běhu nohy. "Neběhala jsem v ose a dělala jsem moc nepotřebných pohybů a ztrácela sílu," řekla sedmá žena z letošního světového šampionátu v Altenbergu a dodala, co bylo nejtěžší: "Hodně jsem bojovala s tím, že hodně přemýšlím a nemám pohyb zautomatizovaný."

V atletických sprintech už se zlepšila. Nyní ještě potřebuje přenést energii do rozběhu z kopce, jak to bývá na startu skeletonového závodu. "To ještě potřebuju doladit, teď to zařadíme," plánovala před dvoutýdenní přípravou v ledovém trenažéru v Königsee.

Zrychlit se snaží i další redukcí váhy. Loni shodila pět kilo a od konce zimy zhubla další tři. "To jsme doladili s trenéry, abych měla ideální poměr mojí váhy s váhou skeletonu (dohromady to musí být 102 kg) a taky, jak to půjde nejlíp udržet bez stresu během sezony. Teď už to musím jenom udržet," uvedla Fernstädtová.

Současná omezení kvůli koronaviru se skeletonistky příliš nedotkla. "Až tak moc mě to neomezilo," podotkla. Otázkou je, jak se opatření proti šíření nemoci covid-19 dotknou nadcházející zimy. "Dobrý je, že svěťák začne v Evropě. Nevím, jestli to bude v únoru Americe, ale za dva týdny budeme vědět víc," řekla Fernstädtová.

Na sklonku léta už vyhlíží ježdění na ledu. Dočká se začátkem října. "To už uteče. Závody budou později, ale už se aspoň bude jezdit," těšila se na návrat k jízdám stokilometrovou rychlostí hlavou napřed.