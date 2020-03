Nehraje se ani Premier League, UEFA odložila poháry. Nakazila se i hvězda Chelsea

Kvůli šíření nákazy nového typu koronaviru se nebude hrát fotbal ani v Anglii. Premier League i nižší soutěže byly do 3. dubna přerušeny.

Dnes o pozastavení soutěží informovala také Francie, zatímco v Itálii a Španělsku se přestalo hrát už dříve. Německo o odložení bundesligy rozhodne v úterý.

Anglie sáhla k razantnímu kroku krátce poté, co nákaza byla objevena u trenéra Arsenalu Mikela Artety a útočníka Calluma Hudsona-Odoie z Chelsea. Celkem Velká Británie zatím zaznamenala téměř 600 osob nakažených koronavirem a deset mrtvých.

Evropská fotbalová unie UEFA kvůli epidemii koronaviru odložila všechny zápasy evropských pohárů, které se měly hrát příští týden. O dalším osudu soutěží rozhodne na mimořádném zasedání v úterý, kde se bude projednávat i případné zrušení nebo odložení letního mistrovství Evropy.

UEFA už tento týden odložila osmifinálové duely Ligy mistrů Manchester City - Real Madrid a Juventus - Lyon, protože hráči španělského a turínského celku jsou kvůli nákaze v karanténě. Dnes pohárové soutěže kompletně pozastavila a v úterý bude se všemi 55 členy projednávat další postup, jenž by měl podle deníku L'Equipe zahrnovat odložení evropského šampionátu o rok.

"Ve světle posledního vývoje situace kolem COVID-19 v Evropě a v návaznosti na rozhodnutí ostatních organizací jsme se rozhodli pozastavit všechny soutěže UEFA," uvedla UEFA v prohlášení a dodala, že o případných náhradních termínech bude teprve jednat.

"Už včera jsme pozvali činovníky všech 55 členských organizací, stejně tak jako zástupce asociace evropských klubů i soutěží a FIFPro na úterní videokonferenci, kde probereme reakci vedení evropského fotbalu na epidemii koronaviru," přidala UEFA.

Příští týden se tak neuskuteční další dvě odvety osmifinále Ligy mistrů Barcelona - Neapol a Bayern Mnichov - Chelsea. Hrát se nebude ani osm osmifinálových zápasů Evropské ligy včetně duelu AS Řím se Sevillou, ve které působí český reprezentační brankář Tomáš Vaclík.

NBA i NHL zatím počítají s dohráním sezony

Šéfové NHL Gary Bettman a NBA Adam Silver doufají přes přerušení obou zámořských soutěží v uklidnění situace a dohrání sezony. NBA byla v reakci na šíření koronaviru zastavena jako první z obou zámořských lig ve středu během rozehraného programu, kdy se odehrála jen čtyři utkání ze šesti, NHL ji následovala ve čtvrtek. Silver s Bettmanem ale zároveň připustili, že nelze odhadovat, jak dlouhá vyhlášená přestávka bude.

Hráči v NBA včetně jediného českého zástupce Tomáše Satoranského z Chicaga si budou muset na další zápasové vystoupení nejspíš počkat přinejmenším měsíc. "Velmi pravděpodobně bude tato přestávka trvat minimálně 30 dnů. Nemáme dostatek informací na to, abychom mohli být v tomto ohledu přesnější," připustil ve čtvrtek Silver.

Přes víru v dohrání ročníku zůstává ale sedmapadesátiletý komisionář basketbalové ligy realistou. "Zda je možné, že sezona zůstane nedohraná? Samozřejmě, že i to je možné. Opravdu nevím více, v tuto chvíli můžeme jen čekat. I kdybychom zastavili ligu na měsíc, i kdyby to trvalo šest týdnů… Bylo by zatím předčasné tvrdit, že už jsme sezonu ztratili," řekl Silver.

Majitelé očekávají, že právě za měsíc bude Silver vyhodnocovat situaci. Pokud - a případně kdy - by se mohlo začít znovu hrát, bude záležet na rozsahu dopadu koronaviru. A stejně tak na schopnosti ligy zajistit pro zápasy bezpečné prostředí, i kdyby to mělo obnášet variantu prázdných hledišť. "Upřímně řečeno je ale opravdu příliš brzy na to, abychom tohle více rozebírali a něco k tomu říkali," konstatoval Silver.

NBA požádala hráče, ať zůstanou v oblasti působnosti svých týmů, i když třeba jejich rodiny žijí jinde a není možné společně trénovat. Mají zůstat doma co nejdéle, jak je to jen možné, a udržovat kontakt s týmovými lékaři.

Signálem pro přerušení NBA byl pozitivní test na koronavirus u Rudyho Goberta. Následně se objevila stejná diagnóza i u jeho spoluhráče z Utahu Donovana Mitchella. Týmy, které byly soupeři Jazz za posledních deset dnů, by měly zůstat v karanténě. Od 2. března hrál Utah s Clevelandem, New Yorkem, Bostonem, Detroitem a Torontem.

Pozastavení NHL bylo reakcí právě na situaci v NBA, přestože v nejlepší hokejové lize světa dosud nikdo pozitivně testován na koronavirus nebyl. "Když se pozitivní test objevil v NBA a museli zrušit zápas, bylo tím pro mě všechno jasné. Při tom počtu, kolik nás je v hokeji, jsme věděli, že jakmile by byl testován pozitivně nějaký hráč, všechno by se tím změnilo," vysvětlil Bettman, proč NHL pozastavil.

"Rozhodl jsem se, že bude lepší tomu všemu předejít a nečekat do chvíle, až bude mít jeden z našich hráčů také pozitivní test, protože je s velkou pravděpodobností zřejmé, že bychom bez toho sotva prošli zbytkem sezony až na její konec," uvedl Bettman. "Poslali jsme proto všechny domů, požádali je, ať se nějakou dobu drží v karanténě, a budeme i nadále vývoj ohledně koronaviru sledovat."

Zdůraznil, že NHL má nyní přestávku a sezona zatím není zrušena. "Naše víra a očekávání jsou takové, že jakmile se věci vrátí do normálu a bude to bezpečné, budeme se moci vrátit zpátky k hokeji, dokončit sezonu a nakonec někoho ocenit i Stanley Cupem," prohlásil Bettman.

Na otázku, kdy to bude a jak daleko do léta by mohla NHL zajít s posunem celého harmonogramu, se mu těžko odpovídalo. "Na to v tuto chvíli ani nelze odpovědět. Je to něco, čím se nyní společně s mými spolupracovníky denně zabýváme. Bude to mít nějaký vývoj, budeme zvažovat všechny možné situace a vše, co můžeme dělat. Věřím, že se vrátíme do normálního režimu, a to nejen v NHL a všech dalších sportech," uvedl Bettman.

100. ročník závodu Kolem Katalánska se nejede

Pandemie koronaviru výrazně ovlivňuje i cyklistický kalendář. Dalšími zrušenými závody elitní série WorldTour jsou etapový závod Kolem Katalánska, jenž se chystal na jubilejní 100. ročník, a klasiky v Belgii sloužící jako příprava na dubnový "Monument" Kolem Flander.

Kvůli pandemii koronaviru už cyklisté přišli o velké závody v Itálii Strade Bianche, Tirreno-Adriatico a Milán-San Remo, jako první byl na konci února kvůli nákaze mezi účastníky předčasně ukončen etapový závod Kolem Spojených arabských emirátů.

Pořadatelé čtvrtého nejstaršího stále fungujícího etapového závodu světa doufají, že by se pro jubilejní ročník mohl najít náhradní termín v dalším průběhu sezony.

V Belgii kvůli zákazu veškerých sportovních akcí do 3. dubna s výjimkou profesionálního fotbalu, jenž se má hrát před prázdnými tribunami, se nepojedou mimo jiné významné závody Bruggy-De Panne, Binck Bank Classic a Gent-Wevelgem. Slavná klasika Kolem Flander plánovaná na neděli 5. dubna zatím v kalendáři zůstává.

Aktuální závod Paříž - Nice předčasně skončí sobotní královskou etapou do Valdebore la Colmiane. Kvůli boji proti šíření koronaviru se v neděli nepojede 8. etapa s cílem v Nice.

Závod přezdívaný "Cesta za sluncem" se koná jako jeden z posledních před blížící se nucenou pauzou. V jeho průběhu organizátoři rozhodli o tom, že do prostoru startu a cíle nesmějí diváci, a před dnešní 6. etapou ohlásili zkrácení závodu.

Ve startovním poli už dnes chybí tým Bahrajn-Merida, jenž kvůli rostoucím obavám ze šíření koronaviru ze závodu odstoupil. Zbylé stáje včetně Deceuninck-Quick Step se Zdeňkem Štybarem a NTT s Romanem Kreuzigerem pokračují.

Účastníky závodu vystrašilo onemocnění jednoho ze spolupracovníků týmu Bora-hansgroge, jenž byl ve čtvrtek se znaky nachlazení převezen do nemocnice. Později byl ale propuštěn, neboť podle lékařů nevykazoval symptomy typické pro nemoc COVID-19. Z preventivních důvodů ale putoval do karantény.

Běžci na lyžích přišli o finále SP

Finále Světového poháru v běhu na lyžích v kanadském Canmore, jež se mělo konat v závěru příštího týdne 20. až 22. března, bylo kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Sezona by měla vyvrcholit tento víkend dvěma závody v Québecu.

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) oznámila, že závody v Canmore odvolala kvůli šíření koronaviru a s ním souvisejících cestovních omezení. Den předtím FIS ze stejného důvodu zrušila sprinty v americkém Minneapolis plánované na úterý.

Sezonu SP by tak měly v sobotu a neděli uzavřít sprinty volnou a klasickou technikou v Québecu. Nebude už u toho devítičlenná česká výprava s trojicí reprezentantů Kateřinou Janatovou, Terezou Beranovou a Michalem Novákem, která se dnes z bezpečnostních důvodů vrací domů.

Do zámoří vůbec kvůli hrozbě nemoci COVID-19 neodcestoval silný norský tým. Velký křišťálový glóbus by tak měl poprvé získat vedoucí muž průběžného pořadí Alexandr Bolšunov z Ruska, mezi ženami měla už po sobotním závodu v Oslu jisté prvenství Norka Therese Johaugová.

FIS v minulých dnech kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončila mimo jiné Světové poháry ve skocích a sjezdovém lyžování. Dnes vyvrcholí seriál snowboardcrossařek s Evou Samkovou ve švýcarském Veysonnaz.

Z kalendáře MS vypadla Argentinská rallye

Kvůli pandemii koronaviru se neuskuteční Argentinská rallye. Čtvrtý díl mistrovství světa byl na programu od 23. do 26. dubna v okolí Villa Carlos Paz v provincii Córdoba. Promotér šampionátu soutěž odložil po zavedení bezpečnostních opatření argentinské vlády a pokusí se najít náhradní termín. Naproti tomu třetí pokračování MS v Mexiku ve čtvrtek začalo podle plánu.

"Chápeme prioritu argentinských úřadů omezit šíření nákazy v zemi. Všechny strany úzce spolupracují na tom, abychom případně našli nový termín," uvedl ředitel promotérské společnosti seriálu WRC Oliver Ciesla v prohlášení na webu šampionátu. Na odložení závodu se jednomyslně dohodl s Mezinárodní automobilovou federací (FIA) a pořadatelským autoklubem ACA.

Argentinská rallye měla v původním kalendáři následovat po soutěži v Chile, tamní rallye ale byla zrušena už v lednu kvůli politickým a sociálním nepokojům v zemi. Dané termíny má nyní dvanáct soutěží, tou nejbližší po Mexiku bude v druhé polovině května Portugalská rallye.

Baseballisté neodletěli na kvalifikaci WBC

Čeští baseballisté nakonec neodletěli na kvalifikaci prestižního World Baseball Classic. Turnaj v Tucsonu se měl hrát od 20. do 25. března, ale vedení Major League Baseball jej kvůli pandemii koronaviru odložilo na neurčito.

Baseballisté se chystali do Spojených států amerických s odvážným cílem zajistit si účast na elitním turnaji WBC, který je na programu příští rok v Miami a hrávají ho profesionálové z MLB. Připraveni odcestovat byli i poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil třicetidenní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy.

Podle informací na facebooku českého svazu zvažovala výprava dřívější odlet než podle původního plánu v sobotu, aby vyhověla nařízení. Situaci nakonec vyřešilo čtvrteční rozhodnutí MLB, která vedle odložení kvalifikace WBC také odsunula nejméně o dva týdny start základní části zámořské profesionální soutěže naplánovaný původně na 26. března.

Čeští reprezentanti se měli prvním kole kvalifikace WBC v Arizoně utkat s Filipínami a v případě výhry pak s Panamou. Dalšími účastníky bojů ve skupině o dvě postupová místa jsou Španělsko, Nový Zéland a Velká Británie.