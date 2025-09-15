Ostatní sporty

Nedůstojná tečka slavného závodu. Vítěze korunovali na parkovišti

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Dánský cyklista Jonas Vingegaard se přes zrušení slavnostního ceremoniálu po demonstracích propalestinských aktivistů přece jen dočkal a během improvizovaného vyhlášení byl korunován vítězem Vuelty. Odehrálo se na parkovišti před hotelem, kde bydlel jeho tým Visma-Lease a Bike…
Jonas Vingegaard po vítězství v sobotní předposlední etapě Vuelty
Jonas Vingegaard po vítězství v sobotní předposlední etapě Vuelty | Foto: Reuters

Osmadvacetiletý Vingegaard si první celkový triumf na Vueltě bezpochyby vysnil s jinou tečkou.

Demonstranti protestující proti startu stáje Israel-Premier Tech však v neděli překazili dojezd poslední 21. etapy závodu a organizátoři nakonec raději upustili i od slavnostního ceremoniálu s předáním trofejí.

Vyhlášení se však pozdě večer přece jen odehrálo, byť za výrazně skromnějších podmínek.

Vingegaard v červeném dresu dostal trofej pro vítěze 80. ročníku, na pódiu vytvořeném z chladících boxů na parkovišti před týmovým hotelem ho doplnili i jeho nejbližší soupeři - celkově druhý Portugalec Joao Almeida a třetí Brit Tom Pidcock.

Za tónů rockového hitu Eye of the Tiger od skupiny Survivor byli oceněni také Dán Mads Pedersen jako vítěz bodovací soutěže, nejlepší vrchař Jay Vine z Austrálie a Američan Matthew Riccitello, jenž byl nejlepší mezi mladými jezdci. V hodně neobvyklých kulisách nechybělo ani šampaňské.

"A právě pro tohle tak moc milujeme cyklistiku. Intimní a zasloužený ceremoniál pro všechny vítěze této Vuelty!" okomentovala stáj svůj příspěvek na sociální síti.

Pro Vingegaarda to byla odměna po třítýdenním vypětí. Před Almeidou vyhrál s náskokem minuty a čtvrt.

"Jsem na tohle vítězství, svou první vítěznou Vueltu a třetí Grand Tour v kariéře velice hrdý," uvedl vítěz Tour de France z let 2022 a 2023.

"Byly to těžké tři týdny. V prvním týdnu jsem se cítil výborně a podařilo se mi dvakrát vyhrát. Poté jsem měl těžší období, ale naštěstí jsem se minulý víkend vzpamatoval," dodal Vingegaard.

 
Mohlo by vás zajímat

Česká naděje prolétla do finále. Strhující maraton měl senzačního vítěze

Česká naděje prolétla do finále. Strhující maraton měl senzačního vítěze

Poslední etapa Vuelty se kvůli protestům nedojela, vítězem je ale Vingegaard

Poslední etapa Vuelty se kvůli protestům nedojela, vítězem je ale Vingegaard

Srby přejela česká mašina. Volejbalisté se vrátili na MS a šokovali tradiční velmoc

Srby přejela česká mašina. Volejbalisté se vrátili na MS a šokovali tradiční velmoc

Jsem na sebe naštvaný, zuřil Staněk. Český koulař skončil na MS až dvanáctý

Jsem na sebe naštvaný, zuřil Staněk. Český koulař skončil na MS až dvanáctý
Ostatní sporty sport Obsah Vuelta a España cyklistika

Právě se děje

teď
Barceloňan v extralize. Horká krev je u mě znát, ale musím být tvrdší, velí si Pérez
Hokej

Barceloňan v extralize. Horká krev je u mě znát, ale musím být tvrdší, velí si Pérez

Ve fotbale fandí španělské reprezentaci, v tenise Carlosi Alcarazovi. Už třetím rokem brázdí extraligová kluziště barcelonský rodák Jaromír Pérez.
před 1 minutou
Co má sport společného s uměním? Cirk La Putyka uvede novou inscenaci St.art
Divadlo

Co má sport společného s uměním? Cirk La Putyka uvede novou inscenaci St.art

Představení sleduje tělo jako nástroj, schránku i paměťovou stopu – emocionální i fyzickou výpověď o lidech zasvěcených výkonu, tlaku i pochybám.
před 7 minutami
Auto

Prostřelená baterie kulkou? Umíme to opravit, chlubí se Volvo a přichází s novinkou

Prostřelená baterie kulkou? Umíme to opravit, chlubí se Volvo a přichází s novinkou
Prohlédnout si 18 fotografií
ES90 je něco mezi sedanem, fastbackem a crossoverem.
Volvo tradičně sází na prémiové materiály a čistý design.
před 11 minutami
Sexuální život mladých se mění. Mnozí ho ještě ani nepoznali
Domácí

Sexuální život mladých se mění. Mnozí ho ještě ani nepoznali

Navzdory rostoucí otevřenosti společnosti k sexualitě mají mladí lidé zažívají méně sexu, než by se mohlo zdát. Spousta z nich sex zatím vůbec neměla.
před 35 minutami
Povolte žákům u maturity pravidla pravopisu a elektronické slovníky, žádají učitelé
Domácí

Povolte žákům u maturity pravidla pravopisu a elektronické slovníky, žádají učitelé

Zákaz používání Pravidel českého pravopisu u maturitního slohu vyplývá z nové metodiky ministerstva školství.
Aktualizováno před 42 minutami
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 49 minutami
PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat
Ekonomika

PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
Další zprávy