Snowboardisté Zuzana Maděrová a Kryštof Minárik obsadili na Světovém poháru v Číně třetí místo v paralelním obřím slalomu smíšených dvojic.
Český tým ve vyřazovacích bojích ve středisku Snow Ruyi nestačil jen v semifinále na Švýcary Xenii von Siebenthalovou a Giana Casanovu. V malém finále pak v souboji o bronz porazil Kanaďany Aurelii Moisanovou a Arnauda Gaudeta.
Pro dvacetiletého Minárika to znamená první medaili v pohárovém seriálu v kariéře, o tři roky starší olympijská šampionka Maděrová má první týmovou po sedmi individuálních. Ziskem cenného kovu si spravila chuť po sobotním pátém místě v závodě jednotlivkyň.
Maděrová s Minárikem se kvalifikovali jako osmí. V této fázi závodu vsadili na jistotu.
„Jeli jsme tak trošku opatrně, abychom si pojistili místo ve finále. Ale i tak si myslím, že jsme jezdili dobře a osmé místo z kvalifikace bylo super,“ řekla v nahrávce pro média Maděrová.
Z prvního vyřazovacího kola prošli snadno poté, co finišmanka korejského páru Čchang So-hi upadla. Ve čtvrtfinále překvapivě porazili o 1,38 sekundy švýcarské suverénní vítěze kvalifikace Daria Caviezela a Flurinu Nevu Bätschiovou.
V dalším švýcarsko-českém souboji měl ale navrch soupeř poté, co Maděrová ve snaze dohnat ztrátu z prvního úseku chybovala. Souboj o bronz s Kanaďany, kteří šli do závodu jako druhý nasazený tým, pro sebe Češi rozhodli rozdílem 0,73 sekundy.
„Jediná chyba, kterou jsme udělali, byla v semifinále. Stála nás velké finále, ale jeli jsme malé finále, kde jsme si to pojistili,“ doplnil Minárik.
Zvítězili Němci Melanie Hochreiterová se Stefanem Baumeisterem. Druhá česká dvojice na startu Adéla Keclíková, Adam Počinek vypadla v kvalifikaci. Zajela 21. čas a mezi šestnáct osmifinalistů se neprobojovala.
SP ve snowboardingu v Snow Ruyi (Čína) - paralelní obří slalom dvojic:
1. Hochreiterová, Baumeister (Něm.), 2. Von Siebenthalová, Casanova (Švýc.), 3. Maděrová, Minárik (ČR), ...v kvalifikaci 21. Keclíková, Počinek (ČR).
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