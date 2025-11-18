Ostatní sporty

Nečekaný boj o cyklokros. Jeho sen ničí odpor jiných sportů

před 58 minutami
Šéfa komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky Petra Balogha nepříjemně překvapily hlasy odporu proti zařazení tradičního odvětví cyklistiky do programu olympijských her, za které dlouhodobě bojuje.
Barbora Bukovská v závodě MS juniorek v Liévinu
Barbora Bukovská v závodě MS juniorek v Liévinu | Foto: Filip Bezděk

"Co si pamatuju, tak je to dlouholetý sen cyklokrosařů - dostat cyklokros na zimní olympiádu. A musím říct, že po naší výzvě v Táboře udělal prezident UCI David Lappartient v tomto ohledu neskutečné množství práce," ocenil Balogh.

"Po té cyklistické stránce se to odsouhlasilo, ale teď to vypadá, že jsme narazili u jiných sportů. Ten sen se zdál být hodně blízko. A kdyby nám měly dát stopku jiné sporty, hrozně by mě to mrzelo," přiznal šéf českých cyklokrosařů.

Reagoval tak na články z minulého týdne, v nichž dali najevo zamítavý postoj zástupci zimních olympijských sportů, jako jsou například lyžování, biatlon či boby.

"Federace pevně věří, že takový přístup by oslabil značku, dědictví a identitu, které činí zimní olympijské hry jedinečnými - jsou oslavou sportů praktikovaných na sněhu a ledu s odlišnou kulturou, sportovci i sportovišti," uvedly federace v prohlášení.

Jejich postoji Balogh nerozumí. "Chci v té souvislosti říct, že cyklokros je sport, který se jezdí na podzim a v zimě. Republikové šampionáty se jezdí po celém kontinentu před polovinou ledna a mistrovství světa pak na přelomu ledna a února. Úplně tedy nevím, kdy bychom měli jezdit, aby to byl ještě více zimní sport," podivil se český funkcionář.

"Osobně jsem velkým fandou českého hokeje, ale třeba v květnu chodím fandit ve třiceti stupních v kraťasech a tričku. A nikdo to neřeší," přidal Balogh příklad.

Prezident Mezinárodní bobové a skeletonové federace Ivo Ferriani zastává názor, že by se MOV měl vydat jinou cestou.

"Měl by se zaměřit na inovace stávajících zimních sportů, aby přilákal širší účast a publikum, a zvýšil tak atraktivitu zimních olympijských her," apeloval Ferriani.

Podle Balogha stojí za kauzou politika. "Zvolení nového šéfa MOV dopadlo pro spoustu lidí překvapivě, když neuspěli Samaranch mladší a ani Sebastian Coe, ale vyhrála plavkyně Kirsty Coventryová. Myslím, že cyklokros i přespolní běh, který měl být do programu rovněž dodán, by byly obrovským zpestřením olympiády," nabádal.

Dlouho se přitom zdálo, že vše spěje k premiéře na zimní olympiádě v roce 2030 ve Francii. A Balogh je přesvědčený, že Francie by dokázala uspořádat velmi kvalitní olympijský závod.

"Mistrovství světa navštěvuje za dva dny až sto tisíc diváků. Věřím proto, že ten hlavní závod by klidně mohlo na olympiádě vidět přímo na trati padesát tisíc lidí a víc," zasnil se.

"Tomu prostě nerozumím. Mohu říct, že my budeme dělat nadále maximum pro to, abychom cyklokros na olympiádu dostali," slíbil.

V dobrý konec věří i dlouhodobá domácí jednička Michael Boroš. "Je to za dlouho. Říkám proto zcela upřímně, že jsem na účast na olympiádě nijak nemyslel, ale mám za to, že cyklokros je sportem, který rozhodně na olympiádu patří," přidal se na stranu zastánců cyklokrosu pod pěti kruhy.

"Když vidíte, jak je ve světě populární a jaká jména v terénu jezdí… Myslím, že je to i mnohem víc medializované než některé sporty, které na olympiádě už jsou," nezastíral český reprezentant.

Stejný názor zastává i Kristýna Zemanová, nejlepší Češka mezi ženami. "Mrzí mě, jak se k tomu ostatní federace postavily, protože cyklokros má takovou tradici, že by si zasloužil - a také měl - na olympiádě být. A spousta závodníků by to ocenila," prohlásila Zemanová.

"Věřím, že veškeré do této chvíle vydané úsilí v tomto směru nebude marné, přestože jsou nějaké neshody. Zaráží mě to i v souvislosti s letní olympiádou, když vidíme, jaké všechny sporty tam teď jsou, jestli to vůbec lze sporty nazývat," poukázala na některá bizarní odvětví.

Na minulých hrách v Paříži se soutěžilo třeba v breakdance, na příštích v Los Angeles se budou rozdávat medaile ve flag footbalu, kriketu či lakrosu.

"Už dříve jsem říkala, že je to sice ještě dlouho, když se hovořilo o tom, že by mohl být cyklokros součástí ZOH v roce 2030, ale pro mě by to mohlo být vyvrcholení sportovní kariéry. Ale ráda bych, aby tam cyklokros byl, ať už tam pak pojede kdokoliv. Pro všechny, kteří se cyklokrosu věnují, by to byl skvělý cíl," zasnila se Zemanová.

 
