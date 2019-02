Nečekané porážky zamotaly cestu USK Euroligou. Postup je ale stále na dosah

před 8 hodinami

Už jen dvě kola zbývají v basketbalové Eurolize žen k ukončení základní části a český šampion USK Praha má reálnou naději na udržení velice cenné druhé příčky. "Bylo by to splnění našeho prvního přání. To druhé je postup z play off mezi elitní čtyřku, do vytouženého final four,“ netají kapitánka týmu Kateřina Elhotová.

Kdo tvoří váš současný tým? Dost se omladil, vždyť já jsem v 29 letech v něm nejstarší. Nedávno nás posílila Američanka Harrison, takže v současnosti máme v týmu vedle deseti Češek dvě hráčky z USA a po jedné ze Španělska, Chorvatska, Slovinska a Francie. Rozumíme si v kabině i na hřišti, což nám pomáhá k dobrým výsledkům. V úvodních sedmi kolech jste utrpěly jedinou porážku od výborného Jekatěrinburgu. Který výsledek považujete za nejcennější? Především se nám vydařil hned první zápas na půdě Orenburgu, kam jsme jako favoritky nejely. Proto vydřené vítězství 83:78 patří do kategorie pěkných úspěchů. A potom se nám po dalším kvalitním výkonu podařilo v Praze porazit francouzský Bourges Basket. Druhá příčka po sedmi kolech byla velice příjemná a do dalších bojů i nadějná. Jenže pak následovaly tři porážky, z nichž 77:80 s italským Famila Schio bylo asi hodně nepříjemné… V Itálii jsme vyhrály 69:50 a do odvety nastoupily v roli favoritek. Avšak Schio nastoupilo v Praze posíleno jednou vynikající střelkyní a když k tomu přidáme pozornou obranu, tak nemilé překvapení bylo na světě. Potvrdilo se, že basketbal je sport, v němž mimořádný výkon jednoho hráče dokáže ovlivnit výsledek celého zápasu. Jinak Orenburgu jsme podlehly ve vyrovnaném střetnutí jen o čtyři body a v Bourges až po druhém prodloužení. Navíc se hrálo v bouřlivé atmosféře a pod taktovkou rozhodčích, kteří přáli víc domácím. Zato pak přišla senzační výhra nad Jekatěrinburgem. Co vás k ní vedlo? Především enormní snaha o celkové zlepšení našeho herního projevu. A co nejlépe se na zápas připravit. Věděli jsme jak hrát a co všechno musíme zvládnout, což se nám podařilo. Střelecky se prosadila Američanka Thomas a v obranné činnosti vynikala její krajanka Harrison, která v útoku ještě přidala 12 bodů a nahradila tak zraněnou Francouzku Ayayi. Dařilo se i mně a tak po čtyřech letech jsem se dočkala velice cenného vítězství nad tímto "neporazitelným" soupeřem. Po další výhře v Belgii jste se vrátily na druhou příčku. Jak vidíte poslední dvě utkání ve vaší skupině? Dnes hostíme francouzský tým ESBVA-LM, šestý tým naší tabulky. Na jeho půdě jsme sice vyhrály asi o 40 bodů, ale tento obrovský rozdíl neodpovídá poměru sil. Mají mladý, ambiciozní tým, takže odvetu v žádném případě nepodceňujeme. Také k poslednímu zápasu proti CCC Polkowice nastoupíme s plnou odpovědností a se záměrem udávat tempo zápasu.. Věříte si i na postup do elitní čtyřky? Věříme, ale v play off samozřejmě hodně záleží na losu. Například loni nás na této cestě zastavil Jekatěrinburg.

autor: Jaroslav Pešta | před 8 hodinami